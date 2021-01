De la rédaction

Journal La Jornada

Mercredi 20 janvier 2021, p. a11

Un voile de deuil a été installé hier dans le football mexicain pour la mort à São Paulo, au Brésil, de l’ancien attaquant américain, José Alves, âgé de 86 ans. La nouvelle a été annoncée par son fils Luis Roberto Alves Zague, également ancien joueur des Eagles. De même, l’ancien capitaine du Tri lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique, Gustavo Halcón Peña, est également décédé, il avait 78 ans.

Hier, une minute d’applaudissements en hommage au soi-disant Lone Wolf a dédié l’équipe jaune en faisant une pause pendant l’entraînement dans ses installations de Coapa. Les joueurs et le personnel d’entraîneurs ont formé un cercle et ont donné une ovation émouvante pour un attaquant féroce dans les années 1960.

Le conseil, quant à lui, a regretté la mort de l’attaquant brésilien, footballeur historique pour nos Eagles, le meilleur buteur étranger de l’équipe, et a présenté ses condoléances “à notre ami Luis Roberto Alves Zaguinho, à sa famille, à ses coéquipiers et au football en général”, a-t-il déclaré. dans un message.

José Alves est né le 10 août 1934 à Salvador de Bahia, au Brésil, et s’est aventuré dans le football avec Botafogo, son deuxième club était Corinthians, où il est resté pendant six ans. En 1961, le Lone Wolf arrive au Mexique pour faire sa marque en portant les couleurs de l’Amérique pendant huit ans. Il a été champion de la Ligue lors de la saison 1965-66 et de la Coupe lors des saisons 1962-63 et 1963-64

▲ El Halcón était un solide défenseur et capitaine du Tricolor lors des Coupes du monde en Angleterre 1966 et au Mexique 1970. Photo @CruzAzulCD et Jam Media

▲ The Lone Wolf est devenu un buteur historique pour l’Amérique, qui lui a rendu hier un hommage émouvant.Photo Jam Media

Avec l’équipe Televisa, il s’est taillé le surnom qui l’a rendu populaire car avec sa vitesse et sa grande foulée, il s’est rapidement mis au sommet de manière solitaire, laissant derrière lui son compatriote Arlindo dos Santos. Il a marqué 86 buts en championnat en 299 matchs et a marqué le deuxième but lors de l’inauguration du stade Azteca le 29 mai 1966, lors du match amical contre Turin, en Italie. Au crépuscule de sa carrière, il partageait un vestiaire avec Pelé à Santos au Brésil.

La Liga Mx, via son compte Twitter officiel, a annoncé la mort de Falcón Peña, une solide défense qui portait le badge de capitaine de l’équipe mexicaine lors des Coupes du monde en Angleterre 1966 et au Mexique 1970. Certains portails ont indiqué qu’il était mort victime du Covid-19, sans que ses proches aient confirmé cette version jusqu’à présent. La vérité est que l’ancien défenseur a souffert de la maladie d’Alzheimer pendant des années.

Peña Velasco a joué dans les équipes Oro de Jalisco, Cruz Azul, Monterrey et Laguna. Lors de la Coupe du monde au Mexique, il a marqué le but de la victoire contre la Belgique via le penalty, lors du dernier match de la phase de groupes, et a raccroché les crampons en 1978.

Il est arrivé à La Maquina de l’Oro disparu en 1967 et a fait une grande paire à l’arrière avec Jesús del Muro. Il portait du bleu clair jusqu’en 1972. Le panneau bleu clair a émis un message de condoléances pour la famille.