Boîte de gym C’est la solution idéale pour ceux qui veulent avoir leur propre salle de sport à la maison, mais dont les dimensions ne le permettent pas. Avec cet appareil, disponible via la plateforme de crowdfunding Kickstarter, tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre en forme tient dans une boîte de 1’14m x 0,38m. De plus, il peut également être transporté pour l’emporter n’importe où.

Faire de l’exercice à la maison est devenu une pratique très courante. Beaucoup le font depuis longtemps, mais le confinement passé rendait même nécessaire d’avoir un équipement quelconque pour pouvoir faire de l’exercice à la maison. Même si les gymnases sont considérés comme des espaces sûrs – Seulement 0,28% des infections en Espagne se sont produites dans des installations sportives – il y en a encore beaucoup qui préfèrent continuer à faire du sport à la maison.

Évidemment, tout le monde ne peut pas compter sur des gymnases aussi équipés que ceux dont de nombreux athlètes se vantent, mais sur le marché, il existe des appareils plus abordables pour toutes les poches et tous les espaces. Un exemple est cette Gym Box, avec tout ce dont vous avez besoin pour mettre tout votre corps en forme. Une boîte avec divers articles comme bandes de résistance, poignées, sangles pour les chaussures, etc. et une variété de positions qui permet de faire jusqu’à 165 activités différentes.

Certains des exercices qui peuvent être faits avec Gym Box (Kickstarter)

Les exercices sont conçus à la fois pour perdre du poids et pour tonifier ou développer les muscles, grâce à planches, marches, aérobic, cardio ou musculation. Chaque élément comprend un livre dans lequel ils présentent les différents exercices qui peuvent être effectués. De plus, en acquérant la Gym Box, vous devenez automatiquement membre de la communauté et vous pouvez télécharger des vidéos depuis une plateforme pour accéder à plus d’exercices.

Avec Gym Box, vous pouvez faire jusqu’à 165 exercices différents (Kickstarter)

La boîte elle-même est également un banc qui peut être placé dans deux positions: à plat ou vertical, selon les exercices à effectuer. Les bandes ont également différentes forces: de 4,5 kg à 136 kg par main par incréments de 4,5 kg. La Gym Box est disponible via la plateforme de crowdfunding Kickstarter à partir de 245 euros.