Il est dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs saisons. Et même la boîte «blanche» est la mieux placée pour remporter le «Golden Boy 2020». Et alors qu’il achève sa récupération à Doha avant de revenir dans la discipline du Borussia Dortmund, Erling Haaland a envoyé un “ clin d’œil ” à la “ Maison Blanche ” via Sergio Ramos, qu’il a classé parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde.

En dialogue avec le média norvégien ‘VG’, l’attaquant a été consulté par ce qu’il considère comme les meilleurs défenseurs du monde et a laissé un podium qu’ils ont pris plus que bien et pratiquement à Madrid.

“Je pense que les trois meilleurs centres du monde sont Sergio Ramos, Van Dijk et Koulibaly. Tous les trois sont très physiques, mais aussi très intelligents sur le terrain“a expliqué l’attaquant, qui pour l’instant ne pense et se concentre que sur son retour aux champs.

Les délais fixés par le Norvégien lui imposent d’arriver en parfait état pour revenir sur le terrain début janvier. Dortmund affrontera Wolfsburg à domicile et Haaland a l’intention de commencer le même 3 janvier. Plan qui sera réalisé si aucun revers ne se produit à la dernière minute.

Le plan de Madrid pour Haaland

Le Real Madrid tentera d’avancer l’embauche d’Erling Haaland pour 2021 et non pour 2022, lorsque la clause des 75 millions de dollars de l’attaquant norvégien n’entrera pas en vigueur. Au Bernabéu, ils prévoyaient d’effectuer le paiement en deux parties et d’offrir également l’attaquant serbe.

Selon les médias espagnols, à Madrid, ils prévoient de payer 50 millions d’euros, deux mandats de 25 millions et, en plus, donner Luka Jovic comme monnaie d’échange. Le Serbe est arrivé au Bernabéu pour 60 «kilos» et n’a pas fini de s’intégrer dans la dynamique de Zinedine Zidane.

