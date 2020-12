Ils veulent entreprendre la signature plus tôt qu’ils ne l’avaient initialement prévu, mais ils sont soumis à Luka Jovic. Il Real Madrid essaiera de faire avancer la signature de Erling Haaland pour 2021 et non pour 2022, lorsque la clause de 75 millions du forward norvégien n’entrera pas en vigueur. Au Bernabéu, ils prévoyaient d’effectuer le paiement en deux parties et d’offrir également l’attaquant serbe.

Selon les médias espagnols, à Madrid set ils prévoient de payer 50 millions d’euros pour Haaland, 2 versements de 25 millions et, en plus, donner Luka Jovic comme monnaie d’échange. Le Serbe est arrivé pour 60 ‘kilos’ au Bernabéu et n’a pas fini de s’intégrer dans la dynamique de Zinedine Zidane.

Sa valeur actuelle est d’environ 30 millions d’euros. De cette façon, l’opération serait supérieure à la clause, environ 80 millions, elle serait “ avancée ” d’un an et, en plus, Dortmund aurait un excellent substitut, dont la qualité en Bundesliga était plus que démontrée avec l’Eintracht Francfort.

Mais tout le plan, bien sûr, dépendra de Jovic, qui, bien qu’il n’ait pas fini de commencer dans l’équipe de Zidane, ne veut pas assister à une autre offre. Il a même commencé un plan d’entraînement pour améliorer ses performances.

Le plan de Jovic

Après le petit-déjeuner (9h30), l’entraîneur personnel programme l’activation musculaire pour se rendre au travail avec Zinedine Zidane à 11h00.Après le déjeuner et une période de repos, un nouvel entraînement est programmé qui se termine à 20h00.Ensuite, il commencera. une récupération qui comprend un bain de glace.

L’avant de Real Madrid il a suivi les conseils du Brésilien Marcelo, qui a également augmenté son rythme de travail pour tenter de combler l’écart avec Ferland Mendy dans l’esprit de Zinedine Zidane.

