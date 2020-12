Mis à jour le 12/02/2020 à 17h00

Borussia Dortmund jouera la dernière ligne droite de 2020 sans Erling Haaland. Ce mercredi, le club allemand a confirmé une blessure aux ischio-jambiers de l’attaquant. Plus tard, dans l’aperçu de la Ligue des champions, l’entraîneur Lucien Favre a assuré que l’attaquant ne reviendrait sur les courts que l’année prochaine.

“Il ne rejouera pas avant début janvier”, a déclaré l’entraîneur du BVB à Sky Sport avant d’affronter la Lazio lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Auparavant, l’établissement avait partagé le rapport médical. «Erling Haaland (ischio-jambiers déchiré) et Emre Can (problèmes musculaires). Que les hommes se rétablissent bientôt! », A-t-il détaillé.

Le jeune Norvégien, exclu pour affronter les Italiens, ne sera pas non plus face au Zenit lors de la dernière journée de Ligue des champions. En Bundesliga, il ne jouera pas contre l’Eintracht Frankfurt Stuttgart, le Werder Bremen et l’Union Berlin. Dans la Coupe d’Allemagne contre Braunschweig.

Haaland il est l’un des hommes les plus influents de la liste de Favre. Jusqu’à présent, le footballeur de 20 ans a remporté 17 victoires lors de la campagne 2020-21: dix en Bundesliga, six en Ligue des champions et 1 en Coupe d’Allemagne, étant le meilleur buteur des deux premières compétitions mentionnées.

Borussia Dortmund, pour sa part, il perd un joueur clé au moment même où il se bat pour être premier du tableau de la Ligue des champions. De plus, le ‘Yellow Gale’ veut regagner le terrain perdu au championnat local, où il compte 18 points et est quatrième derrière le Bayern Munich (22).

