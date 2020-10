Mis à jour le 31/10/2020 à 18:33

Pour un temps limité seulement! Vapeur s’habille pour Halloween avec de nouvelles offres sur sa plateforme PC. Les réductions ont commencé le 29 octobre et seront disponibles jusqu’au 2 novembre.

Plusieurs titres d’horreur ont baissé leurs prix. Parmi les jeux les plus attrayants que nous trouvons dans le magasin, on trouve des noms tels que Plague Inc. avec 60% de réduction, Don’t Starve Together à 66%, Outlast avec 85% de réduction et Phasmophobia à 10%.

Vous pouvez également profiter de DOOM Eternal, Death Stranding, The Forest, Left 4 Dead 2, Resident Evil 3 Remake, Subnautica, entre autres avec des réductions importantes. Lequel allez-vous essayer cette saison des fêtes?

Lorsque nous faisons des achats ou de l’assistance dans la communauté Steam, ils vous donneront des points Steam. Ceux-ci peuvent être échangés contre des éléments de personnalisation de votre profil. De nouveaux cadres ont été ajoutés pour Halloween.

Halloween: Steam propose de profiter du 31 octobre. (Photo: capture) Halloween: Steam propose de profiter du 31 octobre. (Photo: capture)

Jeux gratuits: téléchargez Ghostbusters Remastered et Blair Witch sur Epic Games Store

Les développeurs de Fortnite Ils ont un magasin virtuel qui est peu à peu alimenté par de nouveaux et importants jeux. L’une des stratégies de Magasin de jeux épiques maintenir le nombre de joueurs à un niveau élevé, c’est donner certains titres.

Avec l’arrivée d’Halloween, la boutique virtuelle a permis le téléchargement de deux jeux d’horreur: Ghostbusters Remastered et Blair Witch. N’oubliez pas que vous avez jusqu’en novembre pour les réclamer.

“Vivez l’expérience de ce nouveau jeu narratif d’horreur psychologique inspiré de l’univers cinématographique de Blair Witch, qui étudie vos réactions à la peur et au stress.”, Lit la description de Blair Witch.

Alors que le magasin écrit ce qui suit à propos de l’autre jeu: “Ghostbusters, le jeu vidéo aimé des joueurs et plébiscité par la critique, revient remasterisé pour la boutique Epic Games!”

À son tour, Epic Games Store a déjà commencé les ventes d’Halloween. Parmi les plus remarquables, nous trouvons Dead Cells à 40% de réduction, Red Dead Redemption II à 33% de réduction et World War Z à prix réduit, en particulier avec 60%.

