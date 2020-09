Le pilote britannique Lewis Hamilton a obtenu cet après-midi sur le Circuit de Barcelone-Catalunya sa pole position 92 en Formule 1. En 0,059 seconde seulement, il a surpassé son coéquipier Valtteri Bottas, assurant ainsi la première ligne à Mercedes. Max Verstappen de Red Bull partira de la troisième place.

Contrairement à ce qui s’est passé il y a une semaine à Silverstone, cette fois, il n’y a pas eu de surprise de Verstappen lorsqu’il a utilisé le composé souple en Q2, comme ses rivaux Mercedes. La vérité est que l’équipe allemande ce week-end a un rythme immensément plus élevé et qu’elle est la favorite pour la course de demain. Cependant, les températures ambiantes élevées (environ 30 ºC) de et de l’asphalte (près de 50 ºC) entreront en jeu et comme on le voit dans les courses de Formule 2 et de Formule 3, la dégradation est très élevée, tout comme dans les séances d’essais F1.

De la quatrième place prendront le départ du Mexicain Sergio Pérez et du Canadien Lance Stroll avec le controversé Racing Point RP20. Bon retour pour Checo après avoir vaincu le COVID-19, qui pointe demain son premier podium de la saison.

Après les voitures roses, Alexander Albon de Red Bull prendra le départ à la sixième place. Le Thaïlandais fait toujours de son mieux pour suivre son coéquipier Max Verstappen, mais cette fois ce n’était pas possible. L’écart était de 0,7 seconde, assez large avec la même voiture.

La quatrième ligne était entre les mains des pilotes McLaren, Carlos Sainz et Lando Norris, qui ont de bonnes chances de prendre de bons points sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

Charles Leclerc de Ferrari a pris la neuvième place, tandis que l’Allemand Sebastian Vettel était onzième après avoir été éliminé en Q2 par seulement 0,002s par rapport à l’époque de Lando Norris, qui y avait obtenu la référence de coupe.

Le Français d’AlphaTauri, Pierre Gasly, a fait un très bon travail en clôturant le top 10 et en continuant à diriger son équipe. Son coéquipier Daniil Kvyat s’est qualifié deux positions plus loin.

Résultat inattendu pour Renault avec Daniel Ricciardo à la 13e place et Esteban Ocon à la 15e, tous deux éliminés en Q2. Le Français a eu une collision lors de la dernière séance d’essais, avant les qualifications, causée par le freinage de Kevin Magnussen et quand Ocon a effectué une manœuvre évasive, il a perdu le contrôle de la voiture et s’est retrouvé sur le mur. Les commissaires ont examiné la situation et n’ont rien fait.

Kimi Räikkönen a montré son visage pour Alfa Romeo alors qu’il progressait en Q2 et se qualifiait quatorzième. Cependant, c’est encore loin, plus pour un ancien champion du monde. L’équipe ne va vraiment pas bien. Son coéquipier, l’Italien Antonio Giovinazzi, s’est qualifié dernier.

Pendant ce temps, les équipes Haas et Williams ont terminé d’affilée avec Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell et Nicholas Latifi.

Demain à 15 h 10 de Barcelone, la course du Grand Prix d’Espagne commencera avec Diffusion en direct de F1Latam.com.

Observer:

• Diffusion en direct du classement

• Heures dans tous les pays.

Voici les résultats de la session:

GP d’Espagne – Qualifications

Pos.

Pilote

Équipe

Nac.

Temps

Écart

Se tourne

un événement

une

L. Hamilton

Mercedes

GBR

1: 15,584

-.—

3

deux

V. Bottas

Mercedes

FIN

1: 15,643

+0,059

3

3

M. Verstappen

Taureau rouge

HOL

1: 16,292

+0,708

3

4

S. Pérez

Point de course

MEX

1: 16,482

+0,898

3

5

L. Promenade

Point de course

CHIEN

1: 16 589

+1,005

3

6

A. Albon

Taureau rouge

TAI

1: 17,029

1 445

3

7

C. Sainz

McLaren

ESP

1: 17,044

1 460

3

8

L. Norris

McLaren

GBR

1: 17 084

+1 500

3

9

C. Leclerc

Ferrari

LUN

1: 17,087

+1 503

3

dix

P. Gasly

AlphaTauri

FRA

1: 17,136

+1 552

3

Onze

S. Vettel

Ferrari

ALE

1: 17,168

+1 584

deux

12

D. Kvyat

AlphaTauri

RUS

1: 17.192

+1 608

deux

13

D. Ricciardo

Renault

AUS

1: 17.198

+1 614

deux

14

K. Räikkönen

Alfa Romeo

FIN

1: 17 386

+1 802

deux

quinze

E. Ocon

Renault

FRA

1: 17,567

+1 983

deux

16

K. Magnussen

Haas

VACARME

1: 17,908

+2 324

une

17

R. Grosjean

Haas

FRA

1: 18 089

+2 505

une

18

G. Russell

Williams

GBR

1: 18,099

+2 515

une

19

N. Lafiti

Williams

CHIEN

1: 18,532

+ 2 948

une

vingt

A. Giovinazzi

Alfa Romeo

ITA

1: 18,697

+3 113

une