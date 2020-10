Le nombre de personnes qui décident de changer leur alimentation et de miser sur une alimentation entièrement végétale continue d’augmenter, y compris dans le sport d’élite. La vieille croyance selon laquelle un athlète de haut niveau ne pouvait pas se permettre de se priver de certains aliments dans son alimentation a été démantelée. Des chiffres comme Lewis Hamilton, Novak Djokovic ou les Williams Ils sont un exemple que vous pouvez être végétalien et performer à votre meilleur dans leurs disciplines. Beaucoup ont même amélioré leurs performances après avoir misé sur ce nouveau régime.

Selon une étude de FMCG GURUS, société spécialisée dans le comportement des consommateurs et acheteurs dans les magasins d’alimentation, actuellement, un tiers de la population mondiale suit un régime basé sur la réduction ou l’élimination de la viande. Une pratique qui gagne également des adeptes dans le monde du sport de haut niveau.

Les athlètes aiment Lewis Hamilton, les soeurs Williams ou Novak Djkovovic Ils ont reconnu que leur alimentation est végétalienne. Dans le cas du joueur de tennis serbe, son changement de régime alimentaire a signifié un grand bond dans ses performances après avoir arrêté de consommer du gluten et opté par la suite pour un régime à base de plantes, ce qui ne l’a pas empêché d’être numéro un du tennis et de remporter 17 tournois du Grand Chelem.

Être végétalien et athlète d’élite n’est pas en contradiction. Le secret réside dans une bonne planification de l’alimentation pour qu’il n’y ait pas de carences et elle doit être basée sur un équilibre entre les glucides, les protéines et les graisses. De même, sans qu’il soit nécessaire que le régime soit complètement végétalien, la transition protéique a également atteint le sport. Dans les clubs de football, les nutritionnistes incluent de plus en plus des produits à base de plantes qui fournissent à leurs joueurs les nutriments nécessaires pour donner le meilleur d’eux-mêmes, avec des solutions beaucoup plus durables.

Passer du régime au monde des affaires

Je suis ravi de voir tous nos amis et notre famille ici avec nous ce soir. Bienvenue à #EQVITA, lieu où, croyez-le ou non, ☺ nous servons l'AMOUR dans une assiette 😍 Beaucoup disent que trouver le bon équilibre dans nos activités quotidiennes est la clé d'une bonne vie. Grâce à la nourriture, nous espérons pouvoir vous apporter du carburant de qualité pour vos aventures quotidiennes.

Dans certains cas, les sportifs adoptent non seulement un régime végétalien pour des raisons éthiques ou de santé, mais décident également de franchir le pas et de plonger dans le monde de l’hospitalité à base de plantes. Il y a quelques années, Novak Djokovic a ouvert un restaurant végétarien et végétalien avec sa femme. Lewis Hamilton a également lancé une chaîne de hamburgers végétaliens.

“En tant que personne suivant un régime à base de plantes, je pense que nous avons besoin d’une option de rue saine qui a un goût incroyable et offre quelque chose d’excitant pour ceux qui ne veulent pas manger de viande de temps en temps”, a expliqué le pilote britannique.