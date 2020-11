L’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui a égalé il y a deux dimanches le record historique de sept Coupes du monde de la Formule 1 par l’Allemand Michael Schumacher, il était à nouveau le meilleur ce vendredi lors des deuxièmes essais libres pour le Grand Prix de Bahreïn, dans lequel le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) a signé pour la quatrième fois; et l’espagnol Carlos Sainz (McLaren) le treizième.

Hamilton, qui a remporté sa dixième victoire de l’année en Turquie, a résolu mathématiquement le Championnat du monde en sa faveur avec trois manches à faire et qui avait été le plus rapide lors de la première séance, a parcouru les 5412 mètres de la course sur son meilleur tour – sur un pneu tendre. Circuit de Sakhir en une minute, 28 secondes et 971 millièmes, 347 de moins que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a mis son temps avec le poulie moyen.

Le deuxième essai gratuit, dans lequel le Finlandais Valtteri Bottas a terminé troisième – 365 millièmes derrière son capitaine en Mercedes – et dans lequel il a également les pneus de l’année prochaine ont été testés, a été suspendu pendant près de vingt minutes, avec drapeau rouge, à cause de l’accident -sans conséquences majeures- par le Thaï Alex Albon; qui a perdu le contrôle de sa Red Bull dans le dernier des 15 virages de piste.

Bottas mène par 27 points à Verstappen, qui tentera de lui arracher la deuxième place finale lors des trois dernières courses de l’année. Le Mexicain Pérez, quatrième de la Coupe du monde, avec 100 points, 70 de moins que le Néerlandais, a terminé quatrième du test, dans lequel -comme ce sera dans la course de dimanche- il a été tourné de nuit et à la lumière artificielle. Dans le meilleur de ses 32 tours, «Checo» a été, avec le composé souple, 432 millièmes du temps de Hamilton.

Sainz, septième du championnat, avec 75 unités, Il a tourné 33 fois et dans sa meilleure tentative, également sur un pneu tendre, il est tombé à une seconde et trois dixièmes. les temps exacts du septuple champion du monde anglais. Inscription treizième dans le calendrier.

Les essais libres s’achèveront ce samedi, quelques heures avant les qualifications, qui ordonneront la grille de départ pour la course de dimanche. Attendu à 57 tours, pour compléter un parcours de 308,2 kilomètres.

Calendrier

.1. Lewis Hamilton (GBR / Mercedes) 1: 28,971

.2. Max Verstappen (HOL / Red Bull) à 0,347

.3. Valtteri Bottas (FIN / Mercedes) à 0,365

.4. Sergio Pérez (MEX / Racing Point) à 0,432

.5. Daniel Ricciardo (AUS / Renault) à 0,491

.6. Pierre Gasly (FRA / Alpha Tauri) à 0,580

.sept. Lando Norris (GBR / McLaren) à 0,870

.8. Lance Stroll (CAN / Racing Point) à 0,900

.9. Daniil Kvyat (RUS / Alpha Tauri) à 0,929

10. Alexander Albon (TAI / Red Bull) à 1 043

11. Esteban Ocon (FRA / Renault), 1 114

12. Sebastian Vettel (GER / Ferrari) à 1 139

13. Carlos Sainz (ESP / McLaren) à 1 300

14. Charles Leclerc (MON / Ferrari) à 1 436

15. Antonio Giovinazzi (ITA / Alfa Romeo) à 1 656

16. Kevin Magnussen (DIN / Haas) à 1878

17. Kimi Raikkonen (FIN / Alfa Romeo) à 1957

18. Nicholas Latifi (CAN / Williams) à 2,002

19. Romain Grosjean (FRA / Haas) à 2 148

20. George Russell (GBR / Williams) à 2 665.