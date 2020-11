L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui a égalé le record historique de sept Coupes du monde de F1 de l’Allemand Michael Schumacher, c’était le meilleur ce vendredidevant son coéquipier finlandais Valtteri Bottas lors des premiers essais libres du Grand Prix de Bahreïn, le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) a terminé troisième; et l’espagnol Carlos Sainz (McLaren), quatrième.

Hamilton, qui en remportant sa dixième victoire de l’année il y a deux dimanches en Turquie a quitté la Coupe du monde résolu mathématiquement en l’absence de trois épreuves, dans le meilleur de ses 40 tours, il a parcouru les 5412 mètres de la piste de Sakhir en une minute, 29 secondes et 33 millièmes, 449 de moins que Bottas, deuxième de la compétition et qui a donné un tour de plus que son capitaine. «Checo» a marqué la troisième fois, 967 millièmes des Anglais, dont il est resté 985 Sainz.

Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) a signé la cinquième fois de la séance d’entraînement, juste devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) dans une séance qui s’est terminée par 26 degrés centigrades et 29 sur la piste; dans lequel il a été tourné avec un ciel couvert et, parfois même avec la menace de la pluie, dans le désert de l’archipel de la péninsule arabique.

Pendant la session, qui s’est déroulée sans incidents majeurs A l’exception des stars de la toupie, entre autres, Verstappen – troisième du Championnat du Monde, 27 points derrière Bottas – et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), les pneus composés de gamme intermédiaire (C3) à utiliser en 2021 ont été testés pendant quelques tours. .

«Checo» Pérez, quatrième du championnat du monde, avec seulement 100 points -70 de moins que Verstappen, a répété le tracé de Sakhir 31 fois, un circuit rapide, avec quinze virages et une faible appui d’appui. Le Mexicain est resté 967 millièmes de Hamilton et amélioré de seulement deux centièmes le temps de la McLaren espagnole, qui a donné les mêmes tours que lui et a terminé la quatrième moitié du procès.

La session a été suivie par l’Israélien Roy Nissani, testeur Williams, qui a été inscrit vingtième – et dernier – dans le tableau des temps, presque quatre secondes derrière le septuple champion du monde anglais.

La deuxième répétition gratuite du troisième-dernier Grand Prix de la saison, dans lequel il sera filmé – comme lors de la course de dimanche, prévue pour 57 tours – la nuit et à la lumière artificielle, Il se jouera à partir de six heures de l’après-midi (quatre heures de la péninsule espagnole: 15h00 GMT).

– Calendrier des premiers essais libres du GP de Bahreïn:

.1. Lewis Hamilton (GBR / Mercedes) 1: 29.033

.2. Valtteri Bottas (FIN / Mercedes 1: 29.482

.3. Sergio Pérez (MEX / Racing Point) 1: 30 000

.4. Carlos Sainz (ESP / McLaren) 1: 30.018

.5. Pierre Gasly (FRA / Alpha Tauri) 1: 30.049

.6. Max Verstappen (HOL / Red Bull) 1: 30.294

.sept. Alexander Albon (TAI / Red Bull) 1: 30.302

.8. Esteban Ocon (FRA / Renault) 1: 30.384

.9. Lance Stroll (CAN / Racing Point) 1: 30.426

10. Daniel Ricciardo (AUS / Renault) 1: 30,508

11. Charles Leclerc (MON / Ferrari) 1: 30.589

12. Sebastian Vettel (GER / Ferrari) 1: 30.628

13. Robert Kubica (POL / Alfa Romeo) 1: 30.732

14. Romain Grosjean (FRA / Haas) 1: 30.832

15. Kevin Magnussen (DIN / Haas) 1: 30.854

16. Antonio Giovinazzi (ITA / Alfa Romeo) 1: 30.896

17. Daniil Kvyjat (RUS / Alpha Tauri) 1: 31.020

18. Lando Norris (GBR / McLaren) 1: 31,392

19. Nicholas Latifi (CAN / Williams) 1: 32.472

20. Roy Nissany (ISR / Williams) 1: 32.801. .