Avec trois courses pour aller au bout de la Coupe du Monde, Lewis Hamilton a revalidé le titre. Pour la septième fois de sa carrière, le Britannique a été proclamé champion du monde de Formule 1, ce qu’il n’avait réalisé qu’à ce jour Michael Schumacher. En plus de Hamilton, un autre qui a marqué une carrière en Turquie a été Carlos Sainz, qui malgré son départ quinzième, a terminé cinquième. Sergio Perez, deuxième et Sebastian vettel, troisièmement, ils ont accompagné le Britannique sur le podium.

Bien qu’un Lewis Hamilton c’était assez pour lui que Bottas il n’a pas ajouté 8 points de plus que lui, et bien que Valtteri Bottas n’ait jamais couru dans la zone des points, Hamilton a voulu se proclamer champion avec style. Le Britannique est parti sixième et, grâce au séchage de la piste, il a pu grimper jusqu’à la première position, doublant même Bottas.

La bonne course de Lewis Hamilton et Carlos Sainz en Turquie contraste avec celui de Promenade, qui est parti de la pole pour la première fois. Bien que le Canadien ait mené pendant plus d’une demi-course, la performance de son Racing Point a diminué à mesure que la piste s’asséchait et il a terminé neuvième.

Vettel est de retour sur le podium en Turquie

Ce fut également une grande course pour Ferrari, qui a été confirmée en Turquie et pas seulement avec Leclerc. Bien que le Français soit quatrième, Sebastian vettel Il est remonté sur le podium après avoir terminé troisième devant son coéquipier.

Verstappen, qui était le grand favori pour remporter le Grand Prix de Turquie, a terminé sixième derrière Carlos Sainz. Septième a été son coéquipier, Alex Albon. L’autre McLaren, la Lando Norris, a terminé huitième devant Promenade et de Ricciardo, qui a fermé la zone en pointillé. Valtteri Bottas, pour sa part, était quinzième.