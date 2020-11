Lewis Hamilton, hier, fêtait sa victoire. | Efe

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté hier la course du Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne, une épreuve dans laquelle Mercedes a été proclamée championne du monde des constructeurs et dans laquelle une crevaison a empêché le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull ) pourrait monter sur le podium lorsqu’il était deuxième, tandis que l’Espagnol Carlos Sainz (McLaren) a terminé septième. Le seizième champion du monde n’a eu besoin que de 21 tours pour mener l’épreuve, dans laquelle son coéquipier Valtteri Bottas a débuté en tant que «poleman». Après l’arrêt du Finlandais et l’apparition de la voiture de sécurité virtuelle au milieu de la course, il a consolidé sa position de privilège pour ajouter la victoire numéro 93 à son record du “Grand Cirque”, après avoir battu le légendaire Michael Schumacher 91) en tant que pilote le plus titré de l’histoire la semaine dernière à Portimao. Avec cela, il franchit une nouvelle étape dans son objectif d’atteindre sa septième couronne, avec laquelle il égalerait les titres de “Kaiser”; s’il gagne en Turquie, il sera champion. De plus, ce triomphe a permis à l’équipe des «flèches d’argent» de devenir, pour la septième fois consécutive, championne du monde des constructeurs. Le Néerlandais Max Verstappen, à 20 tours de la fin, a dépassé Bottas pour prendre la deuxième place, mais une éruption a ruiné sa carrière jusque-là fantastique. Bottas a terminé deuxième et Ricciardo (Renault), troisième.