Lewis Hamilton a été proclamé champion du monde de F1 le week-end dernier, pour la septième fois de sa carrière, la sixième avec Mercedes. La domination de l’équipe allemande sur la grille est écrasante, c’est la meilleure voiture depuis quelques années maintenant, ce qui a fait sous-estimer pour certains le nouveau titre du pilote britannique, avec lequel il a égalé une légende comme Michael Schumacher.

Ces commentaires n’étaient pas du tout appréciés par un Hamilton, qui voulait répondre à tous ceux qui ont nui à ses compétences en ayant la meilleure voiture. «J’aimerais qu’il y ait des courses plus compliquées comme celle de Turquie, dans des conditions comme celles-ci, plus il y a d’occasions de ce genre, plus je pourrai montrer de quoi je suis capable. Je mérite le respect, c’était un dimanche très dur où vous ne dépendez pas de la voiture. Il y a un autre grand conducteur qui conduit ma voiture et évidemment il ne finit pas comme moi. J’entends des commentaires intéressants de grands conducteurs, en particulier du passé. Bien sûr, vous avez besoin d’une grande équipe et d’une grande voiture, personne n’a gagné la Coupe du monde autrement »

«J’ai conduit une voiture de cinquième main avec un moteur de merde quand je faisais du karting. Lors de mon premier championnat, le gars qui a gagné avait de très bons moteurs fabriqués par le père de Jenson Button. Je me souviens que lorsque le garçon a été surclassé, mon père a dû réhypothéquer la maison pour acheter l’un de ces 2 500 £. Quand ils l’ont mis dans ma voiture, il était devant tout le temps. Bien sûr, vous avez besoin d’un bon matériel, mais ce que vous en faites compte aussi et j’espère que cela pourrait être vu en Turquie », a-t-il ajouté.

Hamilton a remporté le championnat avec une victoire très difficile en Turquie, dans des conditions extrêmes et en montée. Ce n’était pas une journée facile, mais cela a montré pourquoi il a remporté la Coupe du monde de F1 à sept reprises, il a fait ressortir toutes ses compétences pour condamner le titre en grand.