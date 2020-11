L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche dans le Grand Prix d’Émilie-Romagne, treizième manche du championnat Formule 1, et son équipe, qui a fait un doublé à Imola (Italie) en raison du malheur du Néerlandais Max verstappen (Red Bull), a remporté le titre des constructeurs, le septième d’affilée.

finlandais Valtteri Bottas a défendu la première place au départ, où Hamilton, qui a fait un autre pas vers son septième championnat du monde de F1, a donné la deuxième place à Verstappen, mais le Britannique a récupéré après le premier arrêt de ‘Mad’ Max et de son coéquipier équipe, faire des tours rapides sur des pneus moyens, a reporté son entrée dans la voie des stands et a pris la course.

Jubilation alors que @LewisHamilton franchit la ligne d’arrivée pour gagner à Imola 🏁 Et un 1-2 remporte un septième titre de constructeur consécutif pour @ MercedesAMGF1 🎧 🥳 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/7Y0Fs2K97R – Formule 1 (@ F1) 1 novembre 2020

Verstappen a pris la deuxième place après une erreur de Bottas et, après avoir fêté, une éruption dans la roue arrière droite l’a expulsé de la course. Il n’est pas le seul à avoir fini par pleurer à Imola.

Le français Pierre Gasly (Alpha Tauri) n’a pas non plus eu sa journée. Premièrement, il a perdu un poste face à l’Australien Daniel Ricciardo. Plus tard, au neuvième tour, il a dû abandonner en raison d’une «panne terminale» alors qu’il était cinquième. Carlos Sainz, qui en a profité, avait dépassé son coéquipier à l’extérieur au sixième tour.

Dans le trio de tête, Verstappen a opté pour le dur, tandis que Hamilton a averti l’équipe qu’il ne voulait pas s’arrêter. Bottas l’a fait pour se couvrir et là, il a commencé à s’éloigner de la victoire.

Hamilton, avec rythme, a commencé à signer des tours rapides. Derrière, Bottas a appris par radio qu’il avait endommagé le fond plat. Le Finlandais a ralenti la course et a retenu Verstappen alors que le leader mondial et de l’épreuve augmentait son avance.

Le Français Esteban Ocon, associé de Fernando Alonsola la saison prochaine, a été laissé de côté au 29e tour en raison de problèmes mécaniques et c’était l’autre tour du destin qui a favorisé Hamilton, qui venait de signer le tour (1: 17,502).

Il y avait une voiture de sécurité virtuelle, très courte, mais suffisante pour que le Britannique entre pour changer de pneus. Cela lui allait comme un gant. Il a mis des pneus durs pour être sûr. La victoire était déjà entre ses mains.

Carlos Sainz, à la dixième place, a senti la menace de Vettel. Mais Ferrari a eu des problèmes pour monter le bon pneu. Tout ce que le quadruple champion de Formule 1 avait fait sur la piste a été frappé par cet arrêt regrettable (plus de 13 secondes).

Il y avait encore du tissu à couper à Imola, avec plusieurs rebondissements de scénario. Le premier, malheureusement pour Bottas, pour la joie de Red Bull et Verstappen. Une nouvelle erreur du Finlandais lui a coûté la deuxième place provisoire. ‘Mad’ Max a mis le DRS et l’a doublé dans la ligne droite au 43e tour.

Verstappen fait exploser le pneu.

Nous avons une voiture de sécurité. # EMImovistarF1 pic.twitter.com/CoNhPG6Wji – F1 dans Movistar + (@ movistar_F1) 1 novembre 2020

Mais le destin, capricieux, a réservé une éruption du pneu arrière droit à Verstappen au 51e tour. Le Néerlandais a payé la colère avec sa voiture. Ce n’était pas pour les plus petits.

La partie blessée était également Pérez, qui était sur le podium et a chuté à la sixième place. Même avec la sécurité, Russel, qui pouvait marquer les premiers points de Williams, a subi un hors-piste alors qu’il chauffait les pneus durs.

Le top d’Albon qui a failli prendre l’avantage sur Carlos Sainz. # EMImovistarF1 pic.twitter.com/SGZMAXV9h0 – F1 dans Movistar + (@ movistar_F1) 1 novembre 2020

La la course a été relancée au 58e tour, avec six tours d’avance et avec une grande émotion. Cela a coûté des points à Albon après un tour après avoir été dépassé par Pérez. Ce sont des kilomètres de grand vertige, au cours desquels Ricciardo a résisté à l’attaque du Russe Daniil Kvyat (Alpha Tauri) et signé son deuxième podium de la saison.

Carlos Sainz a également gagné des positions dans les affres de la course d’Imola et a terminé septième, juste derrière le Mexicain Pérez.