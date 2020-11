Des équipes qui ne sont pas Mercedes Ils regardent avec optimisme vers 2022, date à laquelle le changement de règlement entrera en vigueur qui est appelé à réduire les écarts qui existent entre les équipes. Cependant, l’hégémonie de Lewis Hamilton Cela pourrait prendre fin un an plus tôt, le Britannique ayant menacé de quitter la Formule 1.

Interrogé après le Grand Prix d’Émilie-Romagne par la continuité de Toto Wolff en tant que directeur de l’équipe Mercedes, le seizième champion du monde, qui a chéri le septième championnat, a noté: «Je ne sais même pas si je serai ici l’année prochaine, donc cela ne m’inquiète pas pour le moment. ” «J’ai beaucoup de choses en tête. J’aimerais être ici l’année prochaine, mais il n’y a aucune garantie à ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui m’excitent dans la vie extérieure, alors le temps nous le dira », a ajouté Hamilton.

Toto Wolff, pour sa part, a déclaré que “tout peut arriver” après avoir entendu les déclarations des Britanniques. “Je m’identifie complètement à ton sentiment, avec laquelle vous vous demandez ce que vous pensez de toutes les autres choses qui comptent pour vous. Lorsque vous activez les nouvelles le matin et que vous les désactivez la nuit et que vous parlez de tous les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés », a poursuivi le directeur de l’équipe Mercedes.

Mercedes irait pour Verstappen

Sur la continuité de Lewis Hamilton en Formule 1, Toto Wolff a commenté: «Je crois que rien n’est certain dans cette vie. Comme Niki Lauda, ​​dans les années 70, on pouvait se réveiller un vendredi ou samedi matin sur la piste et dire “ je ne m’amuse plus ” et je pense que ça peut arriver à n’importe qui». Bien sûr, dans le cas où il ne renouvellerait pas avec Mercedes, l’Autrichien prédit qu’il y aura un véritable tremblement de terre en Formule 1. «Il est important de savoir où sont nos cœurs et nos esprits pour l’année prochaine. S’il décide de sortir de la Formule 1, ce qui ne se produira pas et j’espère que ce ne sera pas le cas, je pense que nous allons avoir un marché des pilotes mouvementé.», A terminé Toto Wolff.

Tout semble indiquer que Hamilton ne renouvelle pas, Mercedes ira pour Verstappen. Cependant, étant donné que sa priorité est pour les Britanniques de prolonger son contrat jusqu’en 2023, l’équipe allemande lui a offert 132 millions, au taux de 44 par saison.

Le plafond salarial et le renouvellement

Reste à voir comment Mercedes s’inscrit dans le nouveau contrat de Lewis Hamilton si la limite salariale prévue pour 2023 est approuvée. Si elle est approuvée, le seizième champion pourrait empocher un maximum de 24 millions en 2023. Cependant, Hamilton voulait souligner que “il n’y a rien à voir»L’approbation éventuelle de la limite de salaire avec le retard de son renouvellement.

Bien sûr, English a récemment évoqué l’importance de signer un bon contrat pour lui: «Je vais entrer dans ce qui est potentiellement ma dernière étape dans ce sport et bien sûr je veux maximiser la performance économique».