Lewis Hamilton il n’a pas échoué et après avoir remporté le Grand Prix de Turquie, il a été proclamé sept fois champion du monde de Formule 1. Après avoir égalé Schumacher avec sept titres, le Britannique a voulu envoyer un message spécial aux enfants, à qui il a demandé qu’ils rêvent “l’impossible” et ne doutez jamais d’eux-mêmes.

“Les mots me manquent”, a-t-il déclaré après avoir confirmé sa victoire au championnat. «J’en rêvais depuis que j’étais petite, quand j’ai vu le Grand Prix, mais cela dépasse mes rêves. Je veux envoyer un message très important aux enfants qui regardent ceci: Que personne ne te dise que tu ne peux pas le faire, rêve l’impossible, travaillez-le et ne doutez jamais de vous », a-t-il ajouté.

En revanche, le nouveau champion a analysé son travail à Istanbul. «Nous savions que ça allait être un week-end très difficile, nous avons été un peu déçus lors de notre séance de qualification. Nous avons commencé du mauvais pied et nous avons beaucoup appris. On ne se blâme pas, on parle pour essayer de s’améliorer », a-t-il dit. «Quand j’ai vu Albon s’éloigner, j’ai pensé que cette course m’échappait. J’ai continué à croire et j’ai trouvé un rythme“Il ajouta.

«Il fut un temps où ‘Seb’ s’éloignait de moi et je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas si mes pneus surchauffaient ou s’ils étaient trop froids. J’ai passé le moment difficile du «grainage» et j’ai repris l’adhérence alors que la piste séchait », a-t-il souligné. «J’ai perdu un championnat dans la ‘pitlane’ et j’ai appris la leçon de 2007. Je sentais que je l’avais sous contrôle et que j’avais une bonne adhérence», a-t-il conclu.