La nouvelle année 2021 a commencé et rien n’a changé autour du renouvellement de Lewis Hamilton chez Mercedes. Cela ressemblait à une simple formalité, quelque chose qui allait être résolu au fil des semaines, mais la réalité est qu’un peu plus de deux mois avant le début de la saison, le siège qui appartenait aux Britanniques l’année dernière est le seul non confirmé. avant la Coupe du monde. Presque personne n’imagine un 2021 sans Hamilton chez Mercedes, mais les rumeurs montent en flèche et d’Italie assurent que les deux parties sont loin de parvenir à un accord, du moins pour le moment.

Les prétentions économiques de Lewis Hamilton sont très élevées. Plus précisément, selon le portail Motorsport, le Britannique demande 40 millions d’euros pour chacune des quatre saisons contractuelles. De plus, il vise à obtenir une prime de 10% s’il continue à gagner des titres et même une Mercedes AMG One en cadeau pour le renouvellement. Au milieu de la crise des coronavirus qui frappe durement l’industrie automobile, Mercedes n’est pas disposée à accepter ces conditions, comme l’a assuré Il Corriere dello Sport. Non seulement en raison du montant élevé du salaire, mais aussi pour la durée du contrat: Hamilton demande quatre ans et Mercedes en offre deux.

Cependant, la distance des deux parties pour parvenir à un accord n’est pas le seul problème qui existe dans le renouvellement de Lewis Hamilton avec Mercedes. L’autre inconvénient est la précipitation de la société mère Daimler, la société propriétaire de Mercedes, de fermer l’équipe qui sera le pilote de l’équipe avec le Valtteri Bottas déjà renouvelé pour 2021. Alors que Toto Wolff prône l’attente et la négociation sereine, Daimler fait pression sur le PDG de l’équipe pour convaincre Hamilton, même en utilisant le nom de George Russell en négociation pour faire pression sur le septuple champion du monde. Cependant, l’équipe Mercedes est détenue à parts égales par le constructeur automobile Daimler, Toto Wolf et le groupe chimique Ineos.

En réalité, Ineos pourrait avoir la solution pour renouveler Lewis Hamilton et arriver aux prétentions économiques des Britanniques. L’entreprise pourrait fournir un capital pour lui verser 40 millions d’euros par saison, selon les sources citées, mais une autre question serait le contrat de quatre ans qu’il demande.

Russell et l’avis de Hamilton

Comme l’ancien pilote Mark Webber l’a récemment dit, «Hamilton est devenu horrible à propos de Russell». Le jeune a remplacé Hamilton au Grand Prix de Sakhir après que l’homme britannique a été testé positif au coronavirus et a terminé une brillante performance. Par conséquent, comme le pense Daimler, L’ombre de Russell peut être une mesure de la pression de Mercedes à Hamilton, comme le jeune pilote a montré qu’il pourrait également être champion du monde dans la voiture allemande.

Le compte à rebours pour la nouvelle saison a déjà commencé et Lewis Hamilton continue sans renouvellement. Malgré le fait que tout indique que le pilote se battra pour vaincre Schumacher et remporter son huitième titre mondial, Mercedes est pressé et le renouvellement du champion de Formule 1 est bloqué.