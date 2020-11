Carlos Sainz, qui a pu avancer de dix positions au Grand Prix de Turquie, sera contraint de réaliser à nouveau un nouvel exploit à Bahreïn à partir de la quinzième position. Le pilote madrilène a filé en raison d’un problème dans la transmission située à l’arrière de la voiture, ce qui a produit un drapeau rouge sur la piste et l’a empêché de terminer Q2. Hamilton, pendant ce temps, avec la Coupe du monde déjà dans sa poche, il continue d’ajouter des records. Il a réalisé la 98e pole de sa carrière à Bahreïn et cherchera sa 95e victoire sur cette piste. C’est quelque chose qu’ils essaieront d’éviter. Bottas, cela viendra en second, et Verstappen, cela viendra en troisième.

DRAPEAU ROUGE 🚩 Q2 est arrêté avec Carlos Sainz bloqué sur la piste dans sa McLaren 👀 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/d513kJxmjW – Formule 1 (@ F1) 28 novembre 2020

Au vu des conditions de piste, ne pas avoir atteint la Q3 pourrait être un avantage pour Carlos Sainz puisque, contrairement au top 10, il pourra choisir avec quels pneus commencer. Cependant, compte tenu de la supériorité des performances montrées par les médias, les dix premiers ont choisi de chercher la pole avec ces pneus. Tandis que Carlos Sainz Je pourrais chercher une stratégie différente pour rouler dur, il semble que cela serait tout aussi dommageable à Bahreïn que rouler doucement. Comme les Espagnols, les Ferrari de Vettel et de Leclerc et le Racing Point de Balade Lance ils ont été éliminés au deuxième trimestre.

Hamilton, qui a atteint le record du circuit, partira de la première ligne de la grille de départ avec son coéquipier Valtteri Bottas. De son côté, Red Bull occupera le deuxième depuis Albon a été quatrième. Cinquième sortira Sergio Perez avec son Racing Point, qui a devancé la Renault de Ricciardo et de Ou avec. Gasly, Lando Norris Oui Kvyat Ils sortiront respectivement huitième, neuvième et dixième.