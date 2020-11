Britannique Lewis Hamilton Ce dimanche a égalé le record historique de sept Coupes du monde de Formule 1 de l’Allemand Michael Schumacher en remportant le Grand Prix de Turquie; une course folle dans laquelle il s’est montré sur le mouillé, signant sa dixième victoire de l’année et portant son propre record de victoires en catégorie reine à 94.

Hamilton, 35 ans, qui avait commencé sixième, s’est imposé sur la piste en dehors d’Istanbul devant le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), qui a réalisé le meilleur résultat de toute l’histoire de son équipe. Dans une course où l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a terminé troisième et l’Espagnol Carlos Sainz (McLaren), protagoniste d’un autre retour sensationnel, il termine en cinquième position.

Le champion excentrique et spectaculaire de Stevenage gagné encore une fois. Il aurait décroché son septième titre, à trois courses à disputer, sans même marquer, puisque son coéquipier Valtteri Bottas, le seul à avoir encore des chances (lointaines) d’arracher la couronne, était quatorzième. Il n’a pas voulu spéculer et a continué à peaufiner son brillant palmarès avec une autre victoire, sur une piste qui n’avait pas figuré en Coupe du monde depuis 2011. Celui-ci, juste refait à la surface, était trop glissant, rendant la gestion des pneus trop difficile.

Hamilton a remporté son sixième titre des sept dernières années, avec Mercedes, qui s’ajoutait à celui qu’il avait réalisé en 2008 avec McLaren. Avec quoi égalé les sept du “ Kaiser ”, qui a remporté les deux premiers en 1994 et 1995, avec Benetton; avant de signer la meilleure séquence de l’histoire avec Ferrari, enchaînant cinq Coupes du monde entre 2000 et 2004.

Avec l’asphalte mouillé et les pneus de pluie extrême, Stroll, qui avait signé samedi la première “ pole ” de sa carrière en F1 – et ce dimanche tombé en panne, terminant neuvième– ça s’est bien passé. Contrairement au Red Bull du Néerlandais Max Verstappen -sixième à la fin- et du Thaï Alex Albon -septième-, dépassés, respectivement, par ‘Checo’ et Hamilton, qui sont passés de la sixième à la troisième dès leur départ.

Vettel, qui est revenu pour monter sur un podium Depuis qu’il était deuxième l’an dernier au Mexique, il a amélioré huit places pour le premier échange. Et dans le premier des 58 tours qui ont été donnés à la piste – située dans la partie asiatique -, il était troisième, derrière les Racing Points et devant les Red Bulls de ‘Mad Max’ et Albon, qui avait été récupéré après avoir dépassé Hamilton, à nouveau sixième.

Sainz s’est également bien comporté. Treizième des qualifications samedi, le talentueux madrilène a été pénalisé de trois places sur la grille -pour avoir gêné ‘Checo’- mais a commencé le 15, bénéficiant de la sanction de l’autre McLaren, celle de l’Anglais Lando Norris, qui en a perdu cinq pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes.

Dans le deuxième tour, il était déjà huitième, après avoir rendu le dépassement au Finn Kimi Raikkonen, premier vainqueur en Turquie, il y a quinze ans -avec McLaren-, qui ce dimanche -avec Alfa Rome- a terminé 15e.

Leclerc a été le premier à passer en intermédiaire, au 7e tour, un avant que Bottas ne s’arrête et deux tours avant Vettel et Hamilton. Stroll l’a fait dans la dixième, cédant temporairement la tête à «Checo», qui est entré dans le garage un tour plus tard et a rendu le commandement à son collègue.

Hamilton a attaqué Vettel à la 16e sur la ligne humide délicate et l’Anglais a fini par perdre la cinquième place à Albon, qui allait également dépasser l’Allemand, les deux Red Bulls étaient donc à nouveau en avance sur Racing Points. Jusqu’à ce que «Mad Max» montre son surnom et quand il a attaqué «Checo», il a joué dans une rotation spectaculaire qui lui a fait perdre cinq places, avant de s’arrêter à nouveau.

Au vingtième tour, Balade commandée avec huit secondes sur ‘Checo’ et douze sur Albon; avec Vettel quatrième, devant Hamilton; et Sainz septième, de plus en plus proche de Ricciardo, sixième, arrêtant l’Espagnol sur une piste qui ne voulait pas se dessécher. Bottas était revenu à la «trompette» et circulait dix-septième, son capitaine avait donc sa septième couronne de plus en plus proche.

Au milieu de la course – après 29 tours – «Checo» courait trois secondes derrière Stroll, avec Albon troisième, cinq: trois pilotes qui n’avaient jamais gagné en F1; et parmi ceux qui n’ont gardé que le type mexicain.

Vettel était quatrième, huit secondes derrière; Hamilton cinquième, à dix; et Sainz septième, derrière Ricciardo, 25 secondes derrière le Canadien. L’Espagnol a gagné une place en arrêtant l’aussie et Hamilton était déjà troisième, quand il a profité, à 34 ans, d’une pirouette Albon. Trois tours plus tard, Stroll s’arrête et redonne l’avantage à Pérez, qui est vite dépassé par l’insatiable Hamilton. Avant que le pilote montréalais ne perde le nord, qui ne voulait pas entrer dans les stands lorsque l’équipe lui a dit de: il a terminé sans charnière et en neuvième position.

De derrière ils ont “ volé ” les Ferrari et Sainz, qui auraient pu encore mieux finir, mais qui se sont contentés de la cinquième place et ont été promus à la septième place de la compétition, qu’il occupe avec 75 points, un de plus que son coéquipier Norris, huitième ce dimanche dans une course dans laquelle il a signé le meilleur tour. Les deux placent McLaren à la quatrième place de la Coupe du monde des constructeurs – que Mercedes avait déjà inscrite il y a deux semaines -, avec 149 points, cinq de moins que Racing Point, une équipe qui remplacera l’année prochaine «Checo» par Vettel.

Le Mexicain, dont l’avenir est incertain et qui n’exclut pas un congé sabbatique, a remporté la victoire lors d’un week-end où samedi il avait la «pole» provisoire en l’absence d’une dernière tentative qui le plaçait troisième sur la grille. D’où il a amélioré une position, dans une fin folle.

Lorsque Hamilton célébrait déjà le triomphe et le titre, Leclerc, qui faisait pression sur Pérez -qui est déjà quatrième, avec 100 points-, a lancé une attaque aller-retour, parce que, en dépassant le courageux pilote de Guadalajara, il est passé et a perdu un podium qui a cédé à Vettel, terminant quatrième.

«Checo», qui a raté les deux courses en Angleterre pour le positif en covid-19, a signé son neuvième podium dans la catégorie reine dans un test dans lequel il a démontré son énorme talent; confirmant qu’avec la star anglaise, il est le seul à avoir marqué dans toutes les courses disputées. Il a terminé deuxième et a rejoint le grand parti de Hamilton. Cela égalait le «Kaiser» et devenait éternel.