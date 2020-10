Le sextuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes) a renforcé son leadership dans le championnat du monde de Formule 1 en remportant ce dimanche le Grand Prix de l’Eifel, au Nürburgring (Allemagne), circuit dans lequel il a égalé le record de victoires en catégorie reine (91) de l’Allemand Michael Schumacher.

Hamilton il a remporté la onzième course du championnat du monde devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) – qui a réalisé le meilleur tour avant de terminer deuxième – et l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), qui l’a accompagné sur le podium de la onzième course du concours. Ce Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) a terminé en quatrième position; et l’Espagnol Carlos Sainz (McLaren), cinquième.

9️⃣1️⃣ Un record que nous pouvions à peine imaginer serait un jour égalé. Lewis Hamilton égale le décompte de victoires du légendaire Michael Schumacher, remportant un prix spécial du fils de Michael, Mick 🤝 # EifelGP 🇩🇪 # F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe – Formule 1 (@ F1) 11 octobre 2020

Ricciardo a signé son trentième podium en F1, plus de deux ans après le précédent, dans une course où le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) a terminé sixième, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

L’Allemand Nico Hülkenberg, qui a remplacé samedi – pour cause de maladie – le Canadien Lance Stroll, coéquipier de ‘Tchèque’ Pérez A Racing Point, il a joué dans le grand retour de la journée. Avec une performance sensationnelle, n’ayant participé qu’aux qualifications, Hülkenberg est passé de la dernière place sur la grille pour terminer la course en huitième position.

Un cadeau très spécial pour célébrer une victoire historique 🎁 # EifelGP 🇩🇪 # F1 pic.twitter.com/N7GNU97C2v – Formule 1 (@ F1) 11 octobre 2020

Le Français Romain Grosjean (Haas) et l’Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ont également ajouté des points, qui ont terminé respectivement neuvième et dixième, test dans lequel le partenaire de ce dernier, le Finlandais Kimi Raikkonen, douzième, a battu un autre. record: participation au Grand Prix (324, au total).

Hamilton Il mène désormais le Championnat du Monde avec 230 points, 69 de plus que son coéquipier finlandais Valtteri Bottas – parti de la pole position mais abandonné ce dimanche au Nürburgring – et avec 83 sur Verstappen.

Le prochain test, le douzième des 17 qui composent un championnat qui se terminera le 13 décembre à Abu Dhabi, sera le Grand Prix du Portugal, qui se déroulera en deux week-ends sur le circuit de Portimao.

Votre classement complet après une course mémorable sur le ring! Neuf équipes marquent des points! Y compris le premier de la saison pour Grosjean et Giovinazzi 👏 # EifelGP 🇩🇪 # F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4 – Formule 1 (@ F1) 11 octobre 2020

