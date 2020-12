«Quand j’avais 12 ans, la Fédération asturienne, si vous vous entraîniez bien, vous récompensait en vous invitant à entrer dans le vestiaire d’un match de la Juanfersa Gijon qu’Asobal jouait et je me souviens que je devais entrer dans celui qui jouait contre le Barça et Maxi et Richi étaient là », explique ce jeune homme que son entraîneur actuel, Toni Malla, a décidé de placer sur l’aile droite, bien qu’avant toujours il avait joué en première ligne.

Jayro Pérez, dans un match de jeunes de la Base Financière Unión Oviedo Benjamín (Jaime)

Jayro Pérez ne gardera pas du tout un bon souvenir de 2020 car tout ce qui s’est passé avec la pandémie l’a éloigné de sa famille, qui réside maintenant à León, et a empêché ses proches de le voir faire ses débuts avec la première équipe de la Base. Oviedo, son club, dans lequel il veut réussir et aller très loin. Mais cela restera à jamais comme l’année où il a fait le grand bond en avant: «J’ai commencé 2019 blessé et je suis retourné dans l’équipe des jeunes en décembre après avoir été au chômage pendant deux mois; à partir de là, j’ai joué le championnat d’Espagne avec l’équipe des Asturies et en janvier, il s’est entraîné avec la première équipe de base et a joué avec la deuxième équipe et l’équipe de jeunes; Fin février, Jordi Lluelles (alors entraîneur de la Base Oviedo) m’a appelé pour jouer contre Delicias puis aussi contre l’Atlética Avilesina ». Un début était arrivé qui, dit-il, «était ce que je voulais le plus».

Plus tard, en mars, tout s’est arrêté, le concours a été annulé et il s’est retrouvé avec le miel sur les lèvres: “C’était une déception, je n’ai pas eu le temps de prouver quoi que ce soit”. Mais le temps a passé, une nouvelle saison a commencé et le nouvel entraîneur, Toni Malla, était clair dès le début que Jayro allait être un de plus dans la première équipe du premier national: “Quand la pré-saison a commencé, Toni m’a dit clairement qu’il comptait sur moi”. Désormais, dans l’une des équipes les plus puissantes de la catégorie, il se fait petit à petit une place: lors des trois derniers matchs, il a marqué sept buts.

Après le match contre les Cafés Toscaf Avilesino, l’équipe a pris quelques jours de congé dont Jayro profitera pour se rendre à León, où sa famille réside pour des raisons professionnelles. Il est né à Oviedo, mais il a également vécu à León pendant un certain temps jusqu’à son retour pour étudier un module sur le technicien à l’attention des personnes en situation de dépendance, formation qu’il souhaite poursuivre plus tard avec une spécialisation dans un diplôme supérieur. Quelques études qui ont une composante très personnelle: «Le module pourrait le faire à Valladolid ou à Oviedo, j’ai décidé de revenir et la vérité est que je suis très content; Je voulais faire ces études parce que mon père avait un cancer et avait besoin de soins très spéciaux et, par conséquent, il était toujours clair pour moi que je voulais étudier cela », dit-il.

Il vit seul à Oviedo et pour le bonheur de jouer dans la première équipe à avoir été complet, il lui manquait d’avoir son peuple dans un match: “Ils n’ont pas pu venir depuis longtemps et ils n’ont pu me voir dans aucun premier match d’équipe.” Quant au club, il espère que les objectifs pourront être atteints, même s’ils tentent de lever la pression que le reste des rivaux essaient de mettre sur eux en tant que meilleurs candidats à la promotion: «Nous n’y pensons pas beaucoup, nous essayons d’être calmes, de nous sentir à l’aise, de nous amuser; à la fin, la plupart d’entre nous travaillons et étudions et nous allons nous entraîner pour le plaisir ».

Bien sûr, il a plus que confié son rôle au sein d’un groupe avec tant d’illustres vétérans: «Vous remarquez que vous êtes le petit, mais c’est ce que vous jouez, porter les balles et tout ça; même ainsi, ce sont tous de très bonnes personnes, des directeurs, un collègue, le président, Pepe Rionda, qui m’a toujours très bien traité, moi et ma famille ». Et c’est que Jayro, qui a dû faire le saut dans le fatidique 2020, a une chose claire à propos de Base Oviedo: “Je suis vraiment désolé pour ce club.”

