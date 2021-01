▲ Hank Aaron des Braves d’Atlanta alors qu’il frappait son 715e coup de circuit avec le lanceur Al Downing des Dodgers de Los Angeles et battait le record mythique de Babe Ruth au Atlanta-Fulton County Stadium le 8 avril Photo de 1974 Ap

Afp et Ap

Journal La Jornada

Samedi 23 janvier 2021, p. a11

Les anges. L’ancien joueur de baseball légendaire Hank Aaron, qui a fait face au racisme avec une dignité stoïque tout en établissant des records et est devenu le roi du baseball à l’ère pré-stéroïde, est décédé vendredi matin à l’âge de 86 ans.

“Nous sommes dévastés par le décès de Hammerin (The Hammer) Hank Aaron, l’un des plus grands joueurs et personnes de l’histoire de notre sport”, a déclaré la Major League Baseball.

Les Braves d’Atlanta ont indiqué qu’Aaron était décédé paisiblement dans son sommeil, bien que la cause du décès n’ait pas été révélée. La dernière fois qu’il a été vu en public, c’était il y a moins de deux semaines, lorsqu’il a reçu le vaccin Covid-19.

Le Hall of Famer Aaron était l’une des plus grandes stars du sport et aussi un activiste des droits civiques. En tant que joueur, il a fait face à des menaces racistes lorsqu’il a battu le record du home run de Babe Ruth et l’a laissé à 755 à sa retraite en 1976, une marque que seul Barry Bonds pouvait battre en 2017.

Tout au long de ses plus de deux décennies de brillante carrière (1954-1976), principalement avec les Braves d’Atlanta, Aaron a ravi les fans avec ses talents offensifs éblouissants qui lui ont valu de nombreuses distinctions, y compris le prix du joueur le plus utile. (MVP) de 1957 et 21 apparitions consécutives au All-Star.

Il a été un phare pour notre organisation, d’abord en tant que joueur, puis dans le développement des joueurs de baseball et toujours avec nos efforts communautaires, les Braves l’ont reconnu. Son incroyable talent et sa détermination l’ont aidé à réaliser les plus hautes réalisations, mais il n’a jamais perdu son humble nature.

Une partie de la douzaine de records établis par Aaron tient toujours, comme le plus grand nombre de RBI (2 297) et le total des bases atteintes (6 856). Au total, Aaron avait 3 771 coups sûrs et 624 doubles.

Le 8 avril 1974, le joueur a frappé son 715 home run, dépassant la marque fixée par la légendaire Babe Ruth près de 40 ans plus tôt. Une foule de 53 775 fans a célébré l’exploit au stade d’Atlanta, même si le chemin vers le record était le reflet du racisme et de l’intolérance qui entouraient le sport à l’époque.

Au cours des deux saisons précédentes, Aaron a reçu des courriers haineux et des menaces de mort de personnes qui ne voulaient pas qu’il batte la marque de Ruth. Cependant, il a surmonté l’adversité en s’inspirant du pionnier Jackie Robinson, qui a ouvert la voie aux joueurs de baseball noirs dans la Major League Baseball.

Je pensais que s’il pouvait se lever et endurer les abus qu’il avait subis, je pourrais faire de même et être la même personne, tant que j’avais la capacité de jouer, se souvient-il un jour.

Quel moment merveilleux pour le baseball, pour Atlanta et l’État de Géorgie, pour le pays et le monde, a déclaré le narrateur Vin Scully lors de l’émission télévisée mémorable du record d’Aaron. Un homme noir reçoit une ovation debout dans le Grand Sud pour avoir brisé la marque d’une idole de baseball. C’est un grand moment pour nous tous.