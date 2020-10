La récente signature du Bayern Munich, Marc Roca, a encore besoin de temps pour s’adapter avant de pouvoir jouer régulièrement, a insisté l’entraîneur Hansi Flick.

Il est arrivé en Bavière le mois dernier peu de temps avant la fermeture du mercato mais n’a pas encore fait impression.

Le milieu de terrain central n’a disputé qu’un seul des cinq matchs depuis son arrivée, contre Düren dans le DFB Pokal, ce qui a soulevé des questions sur sa place.

“La chance ou la situation de le mettre en place n’est tout simplement pas encore arrivée”, a déclaré Flick, cité par kicker.

«Nous n’avons pas encore eu trop de séances d’entraînement avec toute l’équipe.

“C’est un bon joueur, il travaille très dur et a une très bonne attitude professionnelle, donc c’est un grand avantage pour nous.”

Flick a également laissé entendre que la nature de sa position, par rapport aux autres arrivants Eric Maxim Choupo-Moting ou Douglas Costa, a également rendu la tâche un peu plus difficile.

“Il est plus facile quand on est un joueur plus avancé et offensif de se mettre à niveau car on peut alors compter sur la qualité individuelle”, a-t-il ajouté.

Le temps et la patience semblent être à l’ordre du jour.