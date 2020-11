Hansi Flicks s’attend à un affrontement difficile dans un match que «le monde entier regardera» lorsqu’il rencontrera le Borussia Dortmund pour la première fois en Bundesliga cette saison samedi.

Le Bayern se rendra en tête de la ligue du Westfalenstadion à la différence de buts devant ses rivaux les plus proches après six matchs.

Les champions en titre ont remporté les deux rencontres sans marquer de but la saison dernière et ont également battu l’équipe de Lucien Favre 3-2 en Super Coupe en septembre.

S’exprimant lors de sa conférence de presse à la tête du match, Flick a révélé qu’il prévoyait un combat serré contre un adversaire coriace samedi.

«Dortmund est une équipe exceptionnelle. Ils ont la meilleure défense de la Bundesliga et des qualités extraordinaires pour passer de la défense à l’attaque.

«Ils ont de bons joueurs, non seulement Haaland mais aussi beaucoup d’autres. Ils sont très rapides et nous devons les arrêter en restant compacts et en défendant bien.

«C’est pourquoi il est important que nous agissions en tant qu’équipe comme nous l’avons fait lors des derniers matchs. J’ai hâte de voir le match. Ces matchs sont la cerise sur le gâteau pour tout le monde: les joueurs, les entraîneurs, le staff et les supporters.

«De toute évidence, vous voulez gagner les matchs contre Dortmund. C’est le «classique» allemand. Tout le monde est motivé.

«Nous savons tous que non seulement l’Allemagne entière regarde, mais le monde entier [too]. C’est ce qui nous motive encore plus pour ce match. “

Le Bayern devrait pouvoir accueillir à nouveau Leon Goretzka après une blessure, mais sera sans Niklas Süle, qui est actuellement en quarantaine après un test COVID-19 positif.