Même dans un stade vide, un jeu “Subway Series” peut produire des moments mémorables.

Au moins, c’est ainsi que les Mets de New York se souviendront de ce qui s’est déroulé vendredi dans un double titre et ils espèrent faire rouler les bons moments samedi après-midi face aux Yankees de New York en difficulté au Yankee Stadium.

Les Mets se dirigent vers samedi après leur premier balayage en double des Yankees, qui en sont à leur premier dérapage de sept matchs depuis les 13 et 20 juin 2017. Ils ont balayé le double en frappant quatre circuits en fin de manche.

Dans le premier match, Pete Alonso a réussi un circuit égalitaire et Dominic Smith a réussi le circuit décisif pour aider les Mets à remporter une victoire de 6-4. Dans le dernier verre, Amed Rosario est venu comme un frappeur pincé et a frappé le circuit de deux points vainqueur avec personne dans le septième sur Aroldis Chapman pour donner aux Mets une victoire spectaculaire de 4-3.

“Très excitant, ces gars-là se battent et il y a des preuves. Les deux matchs, ces gars-là sont restés enfermés”, a déclaré le manager des Mets, Luis Rojas.

Les Mets étaient l’équipe à domicile pour le circuit de Rosario car c’était un jeu de maquillage de la série du week-end dernier à Citi Field qui a été reporté en raison de deux tests de coronavirus sur les Mets.

“Cela montre à quel point cette saison a été bizarre”, a déclaré Smith.

Les Yankees ont évité de longues séries de défaites la saison dernière en établissant un record de la ligue majeure avec 30 relais sur la liste des blessés, mais cette année, les blessures semblent rattraper leur retard. Les Yankees ont 10 joueurs sur l’IL après le retour d’Aaron Judge avec une blessure au mollet.

Au cours de cette séquence, les Yankees ont perdu quatre matchs par deux points ou moins alors qu’ils se débattaient au marbre. Pendant le dérapage, les Yankees ont été surclassés 37-19, battent .197 (39-pour-198) avec 58 retraits au bâton et frappent également .122 (5-pour-41) avec des coureurs en position de but.

“De toute évidence, c’est décevant”, a déclaré le voltigeur des Yankees Clint Frazier. “Nous avons l’impression que nous nous sommes fait prendre quelques matchs à la dernière seconde, mais je ne dirais pas que les gars ne sont pas prêts à venir ici et à voler une victoire demain. Nous sommes toujours une très bonne équipe qui est des choses malheureuses se sont produites ces derniers jours. “

Si les Yankees perdent samedi, ce sera leur premier dérapage de huit matchs depuis le 19-26 août 1995 et ils espèrent voir JA Happ (1-1, 6.39 ERA) aussi bien qu’il l’a fait lors de son dernier départ le 16 août contre les Red Sox de Boston. Lors de son dernier départ, Happ a accordé un point sur trois coups sûrs en 5 2/3 manches d’une absence de décision dans un match que les Yankees ont remporté 9-7.

Happ a lancé une fois depuis le 5 août et n’a fait que trois départs. Il dispose également d’une option d’acquisition de 17 millions de dollars pour la saison prochaine, au prorata de 10 départs ou de 61 1/3 de manches dans une saison raccourcie de 60 matchs et semblait penser que son manque de départs pourrait être lié au contrat.

“Je sais que je suis en bonne santé et que je suis en bonne santé et prêt à lancer depuis ce qui aurait été (le début de) la saison régulière et depuis le camp d’été et le début de la saison abrégée”, a déclaré Happ plus tôt cette semaine. “J’ai été prêt à aller dans tous ces cas sans problème.”

Le gaucher de 37 ans a une fiche de 4-2 avec une MPM de 3,86 en 11 matchs en carrière (neuf départs) contre les Mets et samedi est son premier départ en «Subway Series».

Les Mets commenceront Robert Gsellman (0-0, 7,71 MPM), qui est toujours en train de devenir lanceur partant et qui fera son troisième départ. Gsellman a une MPM de 9,82 (quatre points mérités, 3 2/3 manches) à ses deux premières sorties et a lancé pour la dernière fois une victoire de 11-4 à Miami quand il a accordé une course en 1 2/3 manches tout en lançant 47 lancers.

Gsellman possède une MPM de 1,46 en six apparitions en carrière contre les Yankees avec son seul départ contre eux le 16 août 2017, lorsqu’il a accordé trois points (deux mérités) en 5 1/3 de manches et a pris une non-décision.

– Médias au niveau du champ