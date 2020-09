PITTSBURGH (AP) Ke’Bryan Hayes a fait à peu près tout ce qu’il pouvait pour ses débuts dans les ligues majeures. Le troisième but de base a frappé un circuit égal pour Pittsburgh en huitième manche. Il a frappé avec le point gagnant à la deuxième de la neuvième. Il a exécuté une diapositive de manuel pour tirer son équipe même dans le 10e.

Ian Happ de Chicago, cependant, a donné une leçon sur la clôture.

Happ a terminé ce qu’il avait commencé, en célibataire Nico Hoerner à la 11e place pour mener les Cubs à une victoire 8-7 contre les Pirates mardi soir. Happ, un natif de Pittsburgh qui a débuté le match avec un home run, a terminé avec trois coups sûrs alors que les leaders de la NL Central ont gagné pour la troisième fois en quatre matchs.

“ Il y a beaucoup de facteurs dans ce match, et pour nous de persévérer – nous avons eu de très belles performances de pitch là-bas tard et dans les extras pour garder les choses proches – et juste pour que nous puissions passer à travers cela et obtenir une victoire, cela était énorme ”, a déclaré Happ.

Hayes, le fils du joueur de champ intérieur de longue date de la ligue majeure Charlie Hayes, a récolté son premier succès en carrière avec un doublé RBI pour abandonner Jon Lester en sixième. Le joueur de 23 ans est sorti d’un retard de pluie de 71 minutes au huitième, a pris le deuxième lancer qu’il a vu et l’a déposé au-dessus du mur au centre pour nouer le match à 6.

«Je veux dire, vraiment, j’aime avoir perdu connaissance chaque fois que je le frappe, a dit Hayes, qui est devenu le septième joueur de l’histoire des Pirates à faire un circuit lors de son premier match de championnat majeur. ” Comme si je frappais la balle et je me disais: “ Est-ce que j’ai assez bien obtenu? ” Et puis je l’ai vu disparaître et s’est évanoui pendant une seconde. Donc, c’est spécial pour moi. ”

Happ a finalement mis les Pirates à l’écart lorsqu’il a envoyé un simple pointu pour centrer Kyle Crick (0-1) à la 11e. Jeremy Jeffress (3-1) a tenu Pittsburgh sans but en bas de manche pour aider Chicago à s’échapper.

Happ et Kyle Schwarber ont chacun réussi leur 10e circuit de la saison pour les Cubs. Kris Bryant a ajouté deux coups sûrs à son retour d’un voyage sur la liste des blessés en raison d’un problème de poignet.

«C’est une victoire de personnage pour moi», a déclaré le manager de première année David Ross. ” Cela vous en dit long sur ce groupe. ”

Les Cubs sont pour la plupart bloqués au neutre depuis leur départ de 13-3, mais le retour de Bryant ainsi que l’arrivée de renforts à la date limite des échanges ont donné à Ross une chance de se réinitialiser à partir de septembre.

Ross a gardé Happ à la première place et a placé Bryant – qui a passé du temps à la première place plus tôt dans l’année – juste derrière Happ pensant que cela allongeait l’alignement. Il n’a fallu que deux lancers pour que cela ressemble au bon appel.

Happ a tourné sur la deuxième offre de Chad Kuhl et l’a envoyée dans le hall derrière les sièges dans le champ du centre droit. Le troisième circuit principal de Happ de la saison a poussé son total de circuits en carrière à 60, le plus élevé jamais réalisé par un frappeur de changement de Cubs.

NUIT OCCUPÉE

Les derniers Pirates ont appelé Hayes – trois fois vainqueur du Gant d’or chez les mineurs – avec un œil tourné vers l’avenir. L’ancien choix de première ronde avait l’air d’être chez lui à PNC Park, mettant en valeur le flair défensif qui a fait de lui la 32e sélection au total au repêchage de 2015.

Hayes a dérivé vers sa gauche et a retiré Bryant pour terminer le troisième. Il a également jeté Bryant à la maison pour terminer en haut du neuvième, une décision curieuse étant donné qu’il y avait deux retraits et que le ballon était un terrain relativement routinier au troisième rang par Javy Baez. Hayes a admis qu’il avait brièvement perdu la trace de la situation et qu’il était rentré chez lui au cas où. Sinon, ce n’était pas très différent de tout autre jeu auquel il a joué.

«Après le premier ballon au sol que j’ai eu, la vitesse du match, ça ne me semblait rien de fou, a dit Hayes.

ALLER ET VENIR

Les Cubs étaient actifs à la date limite des échanges, acquérant le voltigeur vétéran Cameron Maybin, le joueur utilitaire Jose Martinez et le releveur gaucher Josh Osich.

Martinez a été le frappeur désigné mardi et est allé 0 pour 3 tout en frappant huitième. Osich a permis une course dans le 10e.

Pour faire de la place pour les ajouts, Chicago a envoyé le voltigeur Albert Almora Jr. sur le site d’entraînement alternatif du club à South Bend, a placé le droitier Tyler Chatwood sur la liste des blessés de 10 jours avec une tension à l’avant-bras droit et a désigné le relève Casey Sadler pour l’affectation.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Pirates: RHP Joe Musgrove (inflammation du triceps droit) reviendra d’un relais sur la liste des handicapés et commencera mercredi.

SUIVANT

Cubs: Kyle Hendricks (3-4, 4.09 ERA) est juste 1-2 avec une MPM de 6,61 en trois départs sur route cette saison.

Pirates: Musgrove (0-3, 6,75 MPM), le partant de Pittsburgh pour la première journée, cherche sa première victoire de l’année.

