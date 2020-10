Salvador Illa, Ministre de la Santé, a assisté à la soirée organisée par El Español à l’occasion de son cinquième anniversaire, aux côtés de trois autres ministres du gouvernement Pedro Sánchez, un événement qui a réuni 150 personnes dans une zone fermée en état d’alerte pour le coronavirus. Une cérémonie de remise de prix à laquelle a également assisté Juan Carlos Campo, Ministre de la Justice, Margaret Robles, Ministre de la Défense, et José Manuel Rodriguez Uribes, Ministre de la Culture, ainsi que d’autres politiciens tels que Pablo Casado, Inés Arrimadas et un long etc.

La fête est devenue virale mardi et les personnalités présentes ont reçu des critiques de toutes sortes. L’un de ceux qui ont inculpé l’événement lui-même et les participants a été Luis Figo, citant le tweet dans lequel les médias ont fait allusion au gala: «Si inutile! Avec lequel il tombe… “.

Tellement inutile !!! Avec ce qui tombe … 🤷‍♂️🤦 https://t.co/M23lvyFCwY – Luís Figo (@LuisFigo) 27 octobre 2020

Et c’est qu’à plusieurs moments de cet acte, la distance de sécurité n’a pas été respectée pour éviter la contagion du virus et certains invités ont pu retirer le masque, comme indiqué sur les photos publiées par le journal lui-même. La fête s’est tenue au Casino de Madrid dans un état d’alarme, ce qui empêche les rassemblements sociaux de plus de six personnes, et dans ce cas toutes les formations parlementaires étaient représentées, à l’exception de Vox et Podemos.

La polémique a été telle que le gouvernement de Pedro Sánchez a réagi ce mardi en demandant «Auto-réflexion». «Nous nous en tenons à la prévention et aux protocoles. Dans cette loi, toutes les garanties émises par le La communauté de Madrid pour permettre cette capacité. Nous sommes conscients que nous sommes une référence pour la population dans son ensemble », a déclaré María Jesús Montero.