LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Russell Westbrook est revenu.

Dennis Schroder partit.

Ce fut une tournure heureuse des événements pour les Houston Rockets.

James Harden a marqué 31 points et Westbrook est revenu d’une blessure pour affronter son ancienne équipe en séries éliminatoires pour la première fois, aidant les Rockets à battre le Thunder d’Oklahoma City 114-80 samedi soir pour une avance de 3-2 dans le premier- série ronde éliminatoire.

«Il nous a manqué les quatre premiers matchs. Maintenant, nous l’avons, et voyons ce que nous pouvons faire ”, a déclaré l’entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni. “ Je savais qu’il allait être un peu rouillé, mais il nous a donné une belle petite étincelle. ”

Champion à deux reprises et joueur par excellence de la ligue 2016-17, Westbrook a récolté en moyenne 27,1 points lors de sa première saison à Houston, mais n’a disputé qu’un seul match depuis le 4 août à cause d’un quadriceps droit tendu – ratant les quatre premiers matchs éliminatoires des Rockets. . Il a terminé avec sept points, six rebonds et sept passes en 23 minutes contre l’équipe où il a joué les 11 premières années de sa carrière.

” Il a apporté cette énergie. Il a apporté cette excitation qui nous manquait ”, a déclaré Harden. ” Nous avons besoin de lui. ”

Schroder a mené le Thunder avec 19 points – 18 d’entre eux au deuxième quart, alors qu’Oklahoma City avait sa seule avance du match. Mais il a été éjecté au milieu du troisième pour avoir frappé PJ Tucker à l’aine en essayant de se battre à travers un écran; Tucker a également été éjecté après avoir riposté avec un coup de tête.

«C’était en quelque sorte un jeu d’enfer, a dit l’entraîneur du Thunder Billy Donovan. «Je comprends, avec PJ qui a été expulsé, peut-être que Dennis avait besoin d’être expulsé. Mais encore une fois, c’était un écran illégal. Je ne vais même pas spéculer ni même savoir (comment) lire les pensées de Dennis. ”

Robert Covington avait 20 de ses 22 points en seconde période, et Eric Gordon en avait 20 en tout pour les Rockets, qui peuvent se qualifier pour les demi-finales de conférence pour la quatrième année consécutive avec une victoire dans le sixième match lundi.

Steven Adams avait 12 points et 14 rebonds, et Darius Bazley avait 10 points et 12 rebonds pour le Thunder. Ils traînaient par trois à la mi-temps avant d’abandonner 19 des 21 premiers points du troisième.

Houston a marqué 20 des 27 premiers points du match, mais le Thunder a effacé le déficit dans le second – en prenant une brève avance de cinq points – avant que les Rockets ne prennent une avance de 48-45 dans la demie. Houston a battu le Thunder 37-18 au troisième.

Y’ER OUT

Au milieu du troisième quart avec Houston en tête 67-49, Tucker a choisi Schroder, qui a balancé son bras droit entre les jambes de Tucker. Lorsque les deux joueurs se sont relevés, Tucker s’est approché de Schroder et lui a donné un coup de tête par derrière.

Après avoir vérifié la vidéo, l’arbitre James Capers a appelé une faute de Flagrant 2 sur Schroder et l’a expulsé. Tucker a reçu une faute technique avec une éjection.

Alors que Schroder tentait de passer à travers l’écran, (il) délivre un acte inutile et excessif dans l’aine de Tucker. Tucker se lève et frappe Schroder ”, a déclaré Capers à un journaliste de la piscine. “ C’était inutile et excessif et c’est en règle générale la définition d’une punition flagrante 2. ”

HORS COUR

Les équipes devaient jouer le match mercredi avant que la ligue ne suspende tous les matchs à la suite de la décision des Milwaukee Bucks de ne pas jouer en tant que protestation pour la justice raciale.

En tant que président de l’association des joueurs, le garde du tonnerre Chris Paul était l’une des personnes les plus occupées lors du débrayage. Il a terminé avec 16 points et trois passes, 1 pour 5 sur 3 points tandis qu’Oklahoma City a fait 7 sur 46 en équipe.

«Aucune excuse, a dit Paul. «Ces deux jours ont été émouvants pour tous les membres de notre équipe ainsi que pour leur équipe.

«Pour être honnête avec vous, c’était agréable de sortir et de jouer, a-t-il dit. “ Mais dès que le jeu est terminé, c’est de retour au travail. ”

TIP-INS

Harden a prolongé sa séquence de matchs éliminatoires avec 20 points ou plus à 18 de suite – la plus longue séquence active de la ligue. … Les Rockets ont une fiche de 6-0 lorsqu’ils tiennent un adversaire à moins de 100 points. … George Hill est resté dans le tunnel pendant l’hymne national mais a expliqué plus tard qu’il faisait partie d’un rituel d’avant-match d’utiliser la salle de bain.

SUIVANT

Le match 6 aura lieu lundi.

—

