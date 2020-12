L’ancien intérêt est réactivé et prend plus de force grâce à l’arrivée de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin, enfin, sera le remplaçant de Thomas Tuchel au PSG Et, bien sûr, le conseil travaille déjà sur quelques embauches pour le marché des transferts de janvier, avec la continuité de Kylian Mbappé comme “ promesse ” et avec Harry Kane dans les sites touristiques. L’entraîneur et l’attaquant qui a conduit Tottenham à la finale de la Ligue des champions 18-19 pourraient se revoir.

Pochettino est au courant de la situation de l’attaquant français et ne le laissera partir que si le PSG signe Kane. Il était son homme de référence dans les «Spurs» et l’attaquant a déjà avoué à plusieurs reprises qu’il envisageait de changer de scène très prochainement.

Par conséquent, le seul moyen pour Mbappé de se retrouver au Real Madrid passe par une éventuelle signature de l’attaquant anglais par le PSG. Sinon tu ne le lâcheras pas.

Les prochaines heures pourraient être décisives pour l’avenir de l’attaquant français. Pochettino est un entraîneur de haut niveau, mais il n’a pas un bulletin de vote facile. En fait, une éventuelle élimination contre le Barça au deuxième tour retirerait Mbappé du Parque de los Príncipes.

Mbappé a limogé Tuchel

Malgré des rumeurs faisant état d’une mauvaise relation entre la star du PSG et Tuchel, et même en Espagne soulignant que Mbappé “avait une relation très mouvementée avec l’entraîneur allemand”, l’attaquant a surpris tout le monde en disant adieu au stratège de manière affectueuse. .

«C’est la loi du football, mais personne n’oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne dans l’histoire du club et je tiens à vous remercier, entraîneur », a écrit Mbappé sur ses réseaux sociaux, malgré le fait que le PSG n’ait pas encore officialisé le départ de Tuchel.

Reçoit notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme le fait toujours Depor.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE