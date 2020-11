Mis à jour le 11/09/2020 à 13:29

Harry Kane Il est revenu à son meilleur niveau après avoir surmonté une blessure au fémur qui l’a fait sortir du tableau des buteurs: aujourd’hui, le buteur est de retour de toutes ses forces en faveur de Tottenham et reconnaît José Mourinho sa capacité à rétablir la confiance pour débuter une saison avec 13 buts et 10 passes, en 14 matchs.

La mission portugaise était de récupérer l’une des idoles des «Spurs» qui à l’époque était sur le point de quitter le club. Quatre mois plus tard ‘Mou‘a réussi à le convaincre de mener son projet sur et hors du terrain.

“De l’extérieur, avant de se rencontrer José MourinhoOn a l’impression qu’il est un gars sévère et que tout en lui tourne autour de la victoire, mais la vérité est que c’est une très bonne personne en dehors du terrain. Il souhaite vous rencontrer, vous et votre famille, et il vous envoie même des messages pour vous assurer que vous allez bien », a-t-il déclaré. Harry Kane à SPORTbible.

En stratégie et sur sa gestion du groupe vers l’anglais, il n’a aucun doute non plus. “Tout le monde sait que tactiquement, c’est un excellent entraîneur, mais dans tout leadership, il doit y avoir une relation avec les joueurs qui les rend heureux, qu’ils débutent ou non.”

De votre côté, José MourinhoIl n’a pas non plus lésiné sur les éloges de son buteur. «Quand on regarde les statistiques des attaquants, je dis qu’il faut voir les buts qu’ils marquent et ce qu’ils font pour l’équipe. Harry Kane a des buts, des passes décisives, des balles prises et des duels individuels gagnés. Ce sont des objectifs et bien plus », a indiqué.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER