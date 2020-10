Harry Potter est l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de l’histoire du cinéma. Entre 2001 et 2011, les huit films sont devenus des blockbusters, rapportant des millions de dollars dans le monde entier, et leurs protagonistes (Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson) sont devenus des stars d’Hollywood.

REGARDEZ ICI: Harry Potter: 5 similitudes et 5 différences entre Neville Londubat et le garçon qui a survécu

Le monde magique de Harry Potter, créé par JK Rowling, nous a montré un grand nombre de personnages, parmi lesquels se distingue Remus Lupin, l’un des meilleurs amis du père de Harry. Il est décrit comme un homme qui s’habille mal, qui a l’air pâle et maladif et qui a de nombreuses cicatrices. Cependant, son histoire est plus profonde que ce que nous avons vu sur grand écran. Le site «Screenrant» nous montre 10 faits sur lui qui n’apparaissent que dans les livres.

IL S’AMUSAIT POUR SES VÊTEMENTS De nombreux membres de la communauté magique rejettent Lupin en raison de son état. Quand il est finalement employé à Poudlard, les étudiants le taquinent pour sa tenue minable. Le film “Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban” a des Serpentards ciblant Rubeus Hagrid, mais c’est Lupin qui reçoit sans doute le traitement le plus brutal. Ils sont constamment impolis avec lui, mais il ignore leurs insultes et continue de vivre sa vie comme d’habitude.

Il rassura Harry à propos de son père: Dans le film “Harry Potter et l’Ordre du Phénix”, Harry remonte dans le temps à travers de vieux souvenirs de Snape. Une fois sur place, il voit une scène difficile impliquant son père, Sirius, Lupin, Pettigrew et son maître des potions. À sa grande horreur, son père et ses amis tourmentent Rogue sans raison, le harcelant au plaisir des autres élèves de l’école.

Dans le livre, Harry utilise Floo Powder pour obtenir des éclaircissements sur le sujet. Remus le rassure alors, admettant que lui et ses vieux amis étaient débordés et que sa relation avec Snape n’était pas très différente de celle d’Harry avec Draco Malfoy. Cela lui donne un certain réconfort, mais il lui est encore difficile de comprendre.

J’AVAIS DES QUESTIONS SUR TONKS: Dans le film “Harry Potter et le prince de sang-mêlé”, Remus et Nymphadora Tonks sont montrés ensemble sans aucun inconvénient. Cependant, c’est très différent dans le livre du même nom. Pendant longtemps, Lupin rejette Tonks. Il craint ce qu’il ferait pour son statut de loup-garou et pendant longtemps, il semble qu’ils ne sont pas censés être ensemble. Cependant, la mort d’Albus Dumbledore change les choses et Remus finit par céder à ses sentiments et embrasser leur romance.

IL A UN ENFANT: Aucun des films “Deathly Hallows” ne parle de la naissance de Teddy Lupin. Cependant, dans le livre du même nom, il est mentionné que Tonks tombe enceinte, mais Remus n’est pas content. Il craint pour son fils, croyant qu’ils se battront dans un monde qui déteste ses semblables et tous ceux qui leur sont associés, tout en craignant qu’ils puissent hériter de la même condition que lui.

Il était parfait: Harry est malheureux dans le livre de l’Ordre du Phénix quand Hermione et Ron sont nommés préfets à Poudlard. Lupin le réconforte lors d’une douce conversation personnelle, où il révèle que bien qu’il ait été nommé préfet lui-même, Sirius et James n’ont pas eu l’honneur car ils n’ont jamais pu éviter d’avoir des ennuis. Cela permet à Harry de se sentir un peu mieux.

REGARDEZ ICI: Harry Potter: les meilleures scènes supprimées des huit films

TUE PRESQUE SEVERUS SNAPE: Lupin a failli tuer le futur maître des potions pendant son séjour à Poudlard. C’est en fait le fait de Sirius. Sachant que Snape s’intéresse à l’endroit où Lupin se rend à chaque pleine lune, l’étudiant de Gryffondor tente de tromper son ennemi pour qu’il rencontre le loup-garou complètement transformé dans la cabane des cris. Heureusement, cela échoue à la dernière minute avec James Potter à la rescousse.

Il a été mordu par FENRIR GRAYBACK: Les fans des films Potter savent que Lupin est un loup-garou. Cependant, ce qui n’est pas mentionné, c’est que c’est Fenrir Greyback qui l’a transformé en créature. Remus en discute ouvertement pendant le livre “Harry Potter et le prince de sang-mêlé”, révélant comment la bête sauvage l’a mordu quand il était jeune pour retourner le monde sorcier contre lui.

ÉTUDIANTS ENSEIGNÉS SUR PLUS DE BOGGARTS: Dans le film “Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban”, les fans peuvent voir Remus enseigner deux choses. Le premier est Boggarts et le second est le Charme Patronus, un sort utilisé pour repousser les Détraqueurs. Cependant, dans le matériel original, il est montré que Remus éduque ses étudiants sur les créatures telles que les Hinkypunks, les Red Caps, les Kappas, les Grindylows, les vampires, les loups-garous et les bêtes nocturnes, améliorant ainsi leur connaissance du monde magique.

FACE AUX DURSLEYS: Harry redoute de retourner à Privet Drive à la fin de sa cinquième année, surtout après avoir vu son parrain Sirius assassiné sous ses yeux par la dégoûtante Bellatrix Lestrange. Quand il descend du train, il est surpris de voir Remus, Alastor Maugrey et les Weasley attendant de le saluer. Ensemble, ils font équipe contre les Dursley et leur disent qu’ils iront droit s’ils découvrent qu’Harry est maltraité. C’est un moment très émouvant qui n’a pas été diffusé sur grand écran.

PRESQUE FEUILLES TONKS ET TEDDY: Une autre scène qui n’a pas été diffusée sur grand écran a été lorsque Lupin rend visite à Harry, Ron et Hermione alors qu’ils se cachaient au 12 Grimmauld Place pendant le film “Harry Potter et les reliques de la mort 2”. Dans le matériel original, Remus supplie le trio de lui permettre de les accompagner dans leur mission de chasser les Horcruxes. Cependant, une dispute éclate avec Harry disant à Lupin que son père serait gêné de le voir quitter sa famille. Heureusement, le couple se réconcilie peu de temps avant la mort de Remus.