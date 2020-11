Harry Winks admet qu’il est de plus en plus préoccupé par son temps de jeu à Tottenham avant le championnat d’Europe de l’été prochain.

Winks a fait 31 apparitions en Premier League la saison dernière, mais n’a disputé que la moitié des huit matches de championnat des Spurs cette saison – avec Tanguy Ndombele et Pierre-Emile Højbjerg dans chacun d’entre eux.

Le joueur de 24 ans reste un pilier de l’Angleterre sous Gareth Southgate, mais comprend que la situation de son club pourrait avoir un impact sur ses chances de faire partie de l’équipe finale du tournoi.

«Certainement», a-t-il déclaré aux journalistes après la défaite de la Ligue des Nations face à la Belgique. «Ma situation à Tottenham est difficile en ce moment.

«Il est important que je continue à me battre et à travailler aussi dur que possible pour rester dans l’équipe et rester dans l’équipe.

«Chaque fois que j’en ai l’opportunité pour l’Angleterre, j’adore ça, c’est un super endroit pour jouer au football ici. C’est gratuit et les gars s’entendent très bien, c’est un super endroit où venir.

«Je veux faire partie de ça en Euros et je veux aussi être dans le onze de départ en Euros.

“Mais, oui, il est important que de retour à Tottenham j’aie des opportunités là-bas et que je reste dans l’équipe là-bas également.”

Tottenham revient au combat national contre Manchester City le 21 novembre.