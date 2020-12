Mike Flanagan et Ryan Murphy ont eu beaucoup de succès avec la série d’horreur “Haunting” dans Netflix, qui a commencé avec “Haunting of Hill House” en 2018 et a eu sa dernière première en octobre dernier avec “Haunting of Bly Manor”. Cependant, Flanagan a indiqué qu’il n’avait aucun projet pour d’autres chapitres de la saga.

Cela a été annoncé par l’artiste via son compte Twitter. Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. Ne dites jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur une liste complète d’autres projets pour 2021 et au-delà.

Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. Ne dites jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur une liste complète d’autres projets @intrepid pour 2021 et au-delà. Si les choses changent, nous le ferons absolument savoir à tout le monde! https://t.co/WkkSwsnFlm – Mike Flanagan (@flanaganfilm) 23 décembre 2020

De la même manière, il a affirmé que s’ils avaient de nouvelles nouvelles, ils les feraient connaître aux followers. “Si les choses changent, nous le ferons savoir à tout le monde”, conclu.

Il est à noter que la célèbre série de deux saisons a plutôt bien réussi Netflix, à tel point que Flanagan, Ryan Murphy et leur partenaire Trevor macy Ils ont signé un contrat pluriannuel avec la plateforme pour produire davantage de spectacles.

En ce moment, Flanagan travaille sur une nouvelle série limitée appelée “Messe de minuit”, où le retour de Kate Siegel, Henry Thomas et Rahul Kohli sera vu.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de “Midnight Sky”, un film de George Clooney sur Netflix

Bande-annonce de “Midnight Sky”, film de George Clooney sur Netflix