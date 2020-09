L’ailier serré des Falcons, Hayden Hurst, a fait tout son possible dimanche après la défaite 40-39 d’Atlanta contre les Cowboys pour remercier le quart-arrière de cinquième année Dak Prescott d’avoir parlé de ses problèmes de dépression.

Hurst, qui a sa propre histoire de dépression, a retrouvé Prescott après le match pour exprimer son respect. Les Falcons ont publié mardi un clip de 11 secondes de la brève réunion, dans le cadre d’un plus grand segment micro sur Hurst:

Le 9 septembre, Prescott a détaillé ses problèmes de dépression, qui ont commencé pendant la pandémie de COVID-19 et n’ont fait qu’empirer avec le suicide d’avril de son frère aîné, Jace Prescott. Le quart-arrière des Cowboys a été largement félicité pour ce déménagement, en particulier dans un climat qui met davantage l’accent sur la santé mentale.

Hurst lui-même a parlé ouvertement de sa propre histoire de dépression; la finale serrée de troisième année en février a déclaré qu’il avait eu du mal avec lui alors qu’il jouait au baseball pour l’équipe de la ligue mineure des Pirates de Pittsburgh. Il a commencé à boire beaucoup, et cela ne s’est pas amélioré même après avoir quitté le baseball et rejoint l’équipe de football des Gamecocks en 2015. Cela a finalement conduit à une tentative de suicide dont il ne se souvient pas.

«Je me suis réveillé à l’hôpital», a-t-il déclaré à First Coast News en février. «Je ne savais pas ce qui s’était passé. J’ai dû demander à un ami de me remplacer. Apparemment, j’avais bu et je suis entré dans mon appartement et je me suis coupé le poignet. Mon ami m’a trouvé dans une flaque de sang. Il a appelé le 911.»

Hurst en mai s’est entretenu avec l’analyste d’ESPN NFL Mina Kimes, qui lui a demandé pourquoi il avait du mal à parler de ses problèmes à sa famille, alors qu’il était si proche d’eux.

“Pour moi, je suppose, c’était difficile au début de se briser et de leur dire:” Hé, ça continue “”, a déclaré Hurst à Kimes. «Juste parce que, à leurs yeux, j’étais aussi si fort. … Vous êtes juste assis là à vous dire: ‘Je ne veux pas m’ouvrir et leur dire ce qui se passe, parce qu’ils vont être déçus. Ils vont être embarrassés. Et c’est en fait exactement le contraire. “

Bravo à Hurst et Prescott pour avoir parlé de leurs problèmes de santé mentale – et pour se soutenir mutuellement après coup.