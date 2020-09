CHICAGO (AP) Kyle Hendricks a touché ses places et a déséquilibré les frappeurs. C’était une performance de commandement à un moment important pour les Cubs de Chicago.

Hendricks a disputé huit manches et les Cubs en tête de la NL Central ont battu les Cardinals de St. Louis, deuxième, 5-1 lundi.

Mené par Hendricks et une attaque de 10 coups, Chicago a clôturé la série de cinq matchs sur une note gagnante après avoir perdu trois matchs consécutifs. Il mène les champions de la division en titre par 2 1/2 matchs.

Hendricks (5-4) a abandonné un point et sept coups sûrs dans sa deuxième victoire consécutive. Il a également retiré quatre buts et n’en a pas marché à son 38e départ consécutif avec deux marches ou moins – le plus avec un lanceur de Cubs depuis au moins 1901.

«Je ne savais pas cela pour être honnête avec vous, a dit Hendricks. «C’est quelque chose pour quoi je vis, je suppose. C’est un bon résultat à avoir, de savoir que ce que je vais là-bas et que j’essaie de faire, c’est de traverser. Je dois juste rester concentré sur cela, continuer à avancer et ne pas leur donner de bases gratuites. ”

La maîtrise et la maîtrise de Hendricks ont fait de lui l’un des lanceurs les plus fiables des Cubs depuis ses débuts en 2014.

«C’est un gars que vous pouvez simplement marquer jusqu’à la cohérence tous les cinq jours, a dit le gérant David Ross. «C’est une chose tellement puissante dans le baseball majeur, avoir un gars qui, vous savez, va prendre la bosse, vous donner une sortie solide, ne pas se battre, va vous garder dans le jeu de balle. Très prêt dans toutes les situations. Je ne sais pas où serait ce groupe (sans lui). ”

Javier Baez a réussi trois simples et a marqué un point, aidant les Cubs à gagner une partie de la série de 10 matchs contre les Cardinals. Jason Kipnis a eu deux coups sûrs et a conduit dans une course. Willson Contreras a fait 5-0 avec un simple de deux points contre Johan Oviedo dans le cinquième.

Oviedo (0-2) a réalisé 4 2/3 manches à son quatrième départ dans la ligue majeure, accordant trois points mérités et huit coups sûrs.

«Ce gamin sera un très bon lanceur pour nous, a dit le gérant Mike Shildt. Oviedo a non seulement un brillant avenir à long terme, mais ce gars va nous aider cette année. Il a les emplacements. Il a le maquillage. Il a l’esprit de compétition. ”

Le receveur Yadier Molina est sorti en sixième avec un coude gauche meurtri. Matt Wieters a remplacé le neuf fois All-Star et a conduit dans le seul run de St. Louis avec un simple de septième manche. Mais les Cardinals ont échoué après avoir égalé une saison record avec trois victoires consécutives.

«Nous nous battons, a dit Oviedo. “ En équipe, nous nous sentons bien en ce moment. ”

CUBS RÉCLAMENT HAMILTON

Les Cubs ont réclamé au voltigeur Billy Hamilton des dispenses des Mets de New York.

Un frappeur en carrière .241 avec 302 interceptions en huit saisons avec Cincinnati (2013-18), Kansas City (2019), Atlanta (2019) et New York (2020), Hamilton avait 1 pour 22 avant que les Mets ne le désignent pour une affectation vendredi .

Les Cubs ont également ajouté le joueur de champ intérieur Ildemaro Vargas à l’alignement actif et désigné le gaucher Matt Dermody pour l’affectation.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Cardinals: Shildt s’attend à ce que Molina soit disponible mardi, quand ils joueront un double contre le Minnesota. … OF Austin Dean est disponible pour être rappelé du site alternatif de l’équipe si nécessaire, a déclaré Shildt. Dean a été testé positif pour le coronavirus et n’est pas apparu dans un match cette saison.

Cubs: OF Jason Heyward «semble se sentir beaucoup mieux» après avoir quitté le match de dimanche parce qu’il se sentait étourdi et avait de la difficulté à respirer, a déclaré Ross. Heyward a été emmené à l’hôpital, bien qu’il ne soit pas resté pendant la nuit, et devait subir d’autres tests mardi. Ross n’a pas voulu dire quelle est la maladie. «Nous n’avons eu aucun test COVID positif, je peux vous le dire», a-t-il déclaré. … RHP Tyler Chatwood (avant-bras droit tendu) a commencé son programme de lancers lundi, et le LHP Jose Quintana (inflammation lat gauche) devrait commencer à lancer mardi.

SUIVANT

Cardinaux: RHP Carlos Martinez (0-1, 14,73 ERA) revient du coronavirus pour commencer le premier match contre le Minnesota. Sa seule apparition a été contre les Twins le 28 juillet. Le RHP Daniel Ponce de Leon (0-3, 7,82 ERA) sera probablement ajouté en tant que 29e homme et commencera le dernier verre, a déclaré Shildt. Les Twins iront avec les droitiers Jose Berrios (3-3, 4.29 ERA) dans le premier match et Randy Dobnak (6-2, 2.72 ERA) dans le deuxième match.

Cubs: RHP Alec Mills (3-3, 5,50) commence alors que les Cubs ouvrent une série de trois matchs contre Cincinnati. RHP Tyler Mahle (1-1, 3.90 ERA) lance pour les Reds.

—

