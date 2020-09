Henry Ruggs III (genou) est officiellement discutable pour Monday Night Football alors que les Raiders ouvrent leur nouveau stade avec un match contre les Saints. Ruggs avait l’air explosif lors de ses débuts dans la NFL la semaine 1 avant de quitter le match en raison d’une blessure à un genou. Sa disponibilité pour MNF pourrait affecter la capacité de Derek Carr et de l’entreprise à suivre le rythme des Saints et causer quelques maux de tête aux propriétaires de fantasy qui prennent les décisions finales de la semaine.

Nous aurons des mises à jour ci-dessous dans l'intervalle et jusqu'à ce que le rapport officiel inactif soit publié vers 18 h 50 HE.

Henry Ruggs joue-t-il lundi soir?

Ruggs (genou) n’a pas pratiqué toute la semaine, jusqu’à obtenir un travail limité samedi. C’est à la fois décourageant et encourageant. Sans un entraînement complet, il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si Ruggs pourra y aller, mais il est revenu sur le terrain d’entraînement dans une certaine mesure, donc il y a une chance.

La blessure au genou de Ruggs, du moins en apparence, ressemblait plus à une ecchymose / blessure par contact dur qu’à quelque chose de plus structurel impliquant un changement de direction. En tant que recrue dont le corps pourrait guérir rapidement, Ruggs pourrait très bien être actif lundi, et si tel est le cas, il verra probablement une charge de travail assez normale.

Au cours de la semaine 1, Ruggs a attrapé trois cibles sur cinq pour 55 verges et s’est également précipité deux fois pour 11 verges. Il était le seul récepteur de Las Vegas à voir plus de 30 verges aériennes. Si vous comptez sur Ruggs pour jouer et qu’il est actif, vous devrez l’utiliser.

Si Ruggs est actuellement dans votre alignement et qu’il est inactif, le meilleur pivot est vers son camarade recrue de Las Vegas, Bryan Edwards, ou vers le numéro 2 des Saints, Tre’Quan Smith. Si Ruggs est à votre place, vous pouvez également ajouter Josh Hill, Taysom Hill (si éligible TE sur votre site) ou Foster Moreau, dépendant de TD.