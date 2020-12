▲ Le quart-arrière des Chargers de Los Angeles Justin Herbert (10) tente d’échapper à Daryl Worley, à gauche, des Raiders de Las Vegas, et Kendal Vickers (91) lors d’un match de football de la NFL. Ap

Vendredi 18 décembre 2020

En prolongation, le quart-arrière Justin Herbert a marqué le score qui a donné aux Chargers de Los Angeles la victoire 27-30 sur les Raiders de Las Vegas qui, malgré la défaite, ont encore des espoirs sauvages pour faire les séries éliminatoires.

Herbert a montré son visage pour que son équipe suscite la fierté en prolongation, après que le botteur Michael Badgley ait raté deux buts sur le terrain au quatrième quart qui auraient donné la victoire aux Chargers lorsqu’ils étaient à égalité 24-24.

Le quart-arrière a eu une soirée merveilleuse, car en plus de marquer des passes à Hunter Henry, 10 verges, et Tyron Johnson, 26 ans, il a atteint 27 expéditions en saison régulière.

Le quart-arrière de 22 ans de l’Oregon a égalé le record de Baker Mayfield en tant que recrue avec le plus de tirs dans la zone des buts cette saison et est candidat pour remporter la distinction de la ligue. Il a fait 22 des 32 passes et 314 verges au stade Allegiant.

Bien que l’équipe de Los Angeles soit éliminée des playoffs en se classant dernière à l’Ouest de la Conférence américaine contre le numéro deux de cette division, elle a pu enlever la dalle qui pesait sur elle face à un adversaire qui n’avait pas été battu depuis longtemps.

Ainsi, les Chargers ont ouvert la semaine 15 de la NFL pour laisser leurs chiffres à 5-9, tandis que les Raiders ont accumulé 7-7 dans le secteur mené par Kansas City, actuel champion et première tête de série des playoffs.

Pour les Raiders, la défaite pèse sur leurs aspirations en séries éliminatoires. Non seulement cela, ils ont également perdu leur quart partant Derek Carr, qui a été blessé à la jambe gauche et a été remplacé par Marcus Mariota.

Le remplaçant a rempli son rôle en donnant le retour de son équipe au deuxième quart avec une passe profonde à l’ailier serré Darren Walker et ferait un autre bâton sur le terrain en évitant deux défenseurs pour atterrir dans la zone des buts et égaler le match 24-24 à le dernier quart.

Déjà dans le temps supplémentaire, les Raiders sont allés de l’avant avec le panier de Daniel Carlson (27-24), mais l’attaque des Chargers et le score triomphant d’Herbert viendraient en pénétrant le mur humain et en mettant le ballon dans la zone rouge qui leur a donné les six points vitaux (27-30).