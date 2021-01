Hernan Crespo fut l’architecte de la première star internationale de l’histoire de Défense et justice. De cette manière, il a également obtenu le titre initial de sa carrière. Après la victoire 2-0 en finale de la Coupe d’Amérique du Sud, l’entraîneur a pris la parole lors d’une conférence de presse.

“Personnellement belle à propos de mes filles, je ne les ai pas vues parier sur ce groupe de joueurs depuis un an. Dans la vie, il faut faire des sacrifices, il y avait des raisons pour lesquelles cette ambition personnelle avait une subsistance. Aujourd’hui, j’ai vu mes filles dans le court … Qu’ils ont vu, sans aucun doute, le meilleur jeu de l’histoire de Défense et justice. Ce que ces gars ont fait sur le terrain était fou. Ils croyaient d’une manière et ils l’incarnaient d’une manière formidable. Il n’y a pas de plus grande joie que d’y parvenir comme nous l’avons fait », a-t-il reconnu.

Au-delà de son travail de DT, Frisé a souligné la valeur du campus. “Avec le staff des entraîneurs, nous mettons une idée sur la table et ils la mettent au banc, la croient et la montrent. Il est clair que sans la prédisposition des joueurs, les entraîneurs ne pourraient rien faire. Je serai éternellement reconnaissant pour ce qu’ils ont fait. Tout le monde se souviendra de la médaille et de la médaille. boire, mais la route … Je peux vous assurer que c’était très dur et que sans ce groupe soudé, cela n’aurait pas été possible », a-t-il analysé.

“La bonne chose que ces joueurs laissent derrière, c’est que si vous avez de la discipline, vous ne baissez pas les bras malgré les inconvénients, en pensant à ne pas couper la route … Ce message que cette équipe a donné au football à la société est que vous pouvez être génial malgré être dans un petit endroit. Je remercie le football parce qu’il nous donne la possibilité que ce message soit populaire », a-t-il déclaré.

Finalement, Frisé a souligné le travail de Luis Zubeldia, l’entraîneur de Lanús. «Aujourd’hui, personnellement, en tant qu’entraîneur, je dois gagner, mais je ne veux pas ignorer le travail de Luis Zubeldia. Il a laissé de la place à de nombreux garçons avec une idée du jeu. C’est pour applaudir ce que le club a fait. Aujourd’hui, les caméras sont tournées vers moi, mais je ne suis pas un meilleur entraîneur que Luis Zubeldia. Oui, vous devez respecter votre rival, vous devez honorer votre rival parce que cela vous rend plus grand. La difficulté est le résultat de l’excellent travail que Luis fait depuis de nombreuses années », a-t-il conclu. Hernan.