Situation rocambolesque vécue au Camp Nou entre Barcelone et Valence, qui s’est terminée par Pénalité – inexistante – de Gayá sur Griezmann, échec au lancement de Messi… Et un but ultérieur du «10» pour égaler Pelé en tant que meilleur buteur historique du même club. La star argentine était le protagoniste de l’action, mais pas le principal, car Hernández Hernández et le VAR avaient leur quota en signalant une infraction inexistante de Gayá, qui une fois examinée depuis la salle VOR, n’a été rectifiée que dans le carton rouge indiqué en premier lieu par l’arbitre canarien.

Gayá perd le poste avec Griezmann, qu’il touche très, très légèrement dans le dos. Le Français remarque le moindre contact et se jette au sol, provoquant Hernández Hernández Picara et siffle un penalty. À la faute dans la zone a été ajouté le carton rouge à l’international espagnol, il est entendu qu’en évitant une opportunité de notation évidente.

La confusion était totale et l’indignation à Valence aussi. Le VAR, qui passait en revue la pièce, fit alors une apparition pour appeler Hernández Hernández au moniteur. Les images n’enregistrent aucune infraction mais l’arbitre, fixé dans sa pensée initiale, a gardé le penalty et la seule chose qu’il a faite a été de retirer le rouge de Gayá, remplacé par un carton jaune. Il convient de rappeler que l’expulsion directe – également la sanction – est l’un des cas susceptibles d’intervenir depuis la salle VOR.

Pénalité, échec et but

La situation était folle et les critiques de l’arbitrage se multipliaient sur les réseaux sociaux avant Messi a commencé une carrière qui allait se terminer par l’échec du penalty, également par le mérite de Jaume Domenech. Le rejet est cependant tombé aux pieds de Jordi Alba qui, a tiré avec la chance que, après une touche sur un défenseur, le ballon deviendrait un aide franche pour LeoSur la deuxième et cette fois sans opposition, il poussera son objectif 643 dans les réseaux avec le maillot du Football Club Barcelona.