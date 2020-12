Il Athlète de Madrid il veut frapper la table dans le derby de Madrid. L’ensemble dirigé par Diego Pablo Simeone arrive à Valdebebas en tant que tout nouveau leader de la Ligue de Santander, et tentera de prendre les trois points d’Alfredo di Stéfano contre son grand rival, le Real Madrid. Cholo sait que ce n’est pas le jour de spéculer et sort avec onze de pleines garanties qui lui permettent de se battre face à face dans l’un des matchs les plus importants du reste du championnat.

Alignement officiel de l’Atlético de Madrid contre le Real Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Herrera, Carrasco; Joao Félix et Luis Suárez.

Les principaux talons aiguilles de l’Atlético de Madrid sont sur le terrain. Alors que Marcos Llorente s’est démarqué comme le poignard qui endommage l’espace et la conduite sur l’aile droite, Joao Félix sera le créateur d’opportunités et entre dans le champ extramotivé pour avoir été mesuré contre un rival direct de la paroisse de matelas.

Joao FélixDe plus, il revient au titre de champion après deux substitutions consécutives. Le portugais est un accessoire pour Cholo, probablement son joueur le plus important aux côtés d’Oblak, et l’avoir frais pour les engagements de la Ligue des champions a signifié le voir sortir du banc, et dans une version de niveau inférieur à celle des matchs précédents dans lesquels il a déséquilibré et battu pour l’Atlético de Madrid.

Sur les onze choisis par Simeone, beaucoup d’options d’Atleti passent pour continuer à profiter de leurs poursuivants dans un combat pour la Ligue dans laquelle ils sont favoris. Les matelas ils ne sont pas seulement les premiers du classementAu contraire, ils ont encore deux matches à jouer et devancent le Real Madrid et Barcelone de six et neuf points, a priori leurs deux grands obstacles pour remporter le titre national.