Herschel Walker veut que le monde sache que Donald Trump n’est pas un raciste.

L’ancien porteur de ballon de la NFL et deux fois Pro Bowler a pris la parole à la Convention nationale républicaine, offrant son soutien à Trump dans sa quête de réélection en novembre.

Walker, qui a déclaré avoir entretenu une “amitié profonde et personnelle” avec Trump pendant près de 40 ans, a déclaré que le président n’était définitivement pas un raciste et un “père attentionné et aimant”.

“Cela m’a fait mal à l’âme d’entendre les terribles noms que les gens appellent Donald (Trump)”, a déclaré Walker. «Le pire est« raciste ». Je prends cela comme une insulte personnelle que les gens pensent que j’ai une amitié de 37 ans avec un raciste. Les gens qui pensent que ça ne sait pas de quoi ils parlent. J’ai grandi dans le Grand Sud, j’ai vu racisme de près, je sais ce que c’est, et ce n’est pas Donald Trump.

“Ce n’est pas parce que quelqu’un aime et respecte le drapeau, notre hymne national et notre pays qu’il se fiche de la justice sociale. Je me soucie de toutes ces choses, tout comme Donald Trump. Il montre à quel point il se soucie de la justice sociale. la justice sociale et la communauté noire à travers ses actions, et ses actions parlent plus fort que des slogans ou des autocollants sur un maillot. “

Le président a été critiqué pour son insensibilité apparente aux questions de justice sociale dans tout le pays ces derniers mois. Trump a également été très franc contre les athlètes agenouillés pendant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et les problèmes de justice sociale.

Entre autres choses, Walker a mentionné que Trump avait également passé du temps avec sa famille et portait un costume d’affaires lors du trajet «It’s A Small World» à Disney World lors d’un voyage en famille.

Ce n’est pas la première fois que Walker soutient son ami, tweetant en mai 2016 qu’il peut “confirmer” que Trump n’est pas raciste.

Je connais personnellement @realDonaldTrump depuis plus de 30 ans et je peux confirmer qu’il n’est pas raciste !! – Herschel Walker (@HerschelWalker) 1 mars 2016

L’amitié de Walker et Trump remonte au début des années 1980, lorsque Trump a acheté les Generals du New Jersey de l’USFL, dont Walker était membre.

Les généraux et la ligue se replieraient en 1986.