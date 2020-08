Le plus grand show WWE de l’été est enfin arrivé. Six titres de champion seront défendus dimanche soir à SummerSlam – et Asuka a une chance de terminer la soirée en tant que double champion. Braun Strowman et Drew McIntyre mettront leurs titres mondiaux en jeu dans les matchs de l’événement principal, et Seth Rollins affrontera Dominik Mysterio – fils de la légende de la WWE Rey Mysterio – dans un combat de rue.

SummerSlam aura lieu au Amway Center d’Orlando, le site du nouvel ensemble ThunderDome de la WWE.

WWE SummerSlam débutera à 19h00. ET sur le réseau WWE. Le spectacle de lancement de SummerSlam débutera à 18 h 00. ET.

Pour regarder SummerSlam, vous aurez besoin d’un abonnement au réseau WWE, qui coûte 9,99 $ par mois. Si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d’un essai gratuit d’un mois.

Voici la liste complète des matchs du spectacle de dimanche:

Dominik Mysterio contre Seth Rollins dans un combat de rue

© via WWE.com

Mandy Rose contre Sonya Deville dans un No DQ, le perdant quitte le match de la WWE

© via WWE.com

The Street Profits contre Andrade et Angel Garza pour le Raw Tag Team Championship

© via WWE.com

Apollo Crews (c) contre MVP pour le championnat des États-Unis

© via WWE.com

Sasha Banks (c) contre Asuka pour le championnat féminin de Raw

© via WWE.com

Bayley (c) contre Asuka pour le SmackDown Women’s Championship

© via WWE.com

Braun Strowman (c) contre The Fiend dans un match Falls Count Anywhere pour le championnat universel

© via WWE.com

Drew McIntyre (c) contre Randy Orton pour le championnat de la WWE

© via WWE.com