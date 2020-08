Et puis il y en avait 70.

Le champ des golfeurs en lice pour le championnat de la FedEx Cup a été radicalement réduit après The Northern Trust dimanche: de 125 à 70. Ce nombre, qui ne comprend plus des talents aussi distingués que Brooks Koepka, Justin Rose ou Jordan Spieth, sera encore réduit en la deuxième étape des éliminatoires: le championnat BMW 2020, qui démarre cette semaine à l’Olympia Fields Country Club (Ill.)

Dustin Johnson a profité d’une sortie spectaculaire au Northern Trust – une performance de 30 sous la normale – pour se hisser de la 15e position au sommet du classement de la FedEx Cup avant la compétition cette semaine. Il sera également le favori pour remporter cet événement, bien qu’il en ait plusieurs autres à sa poursuite alors qu’ils se disputent la position avant le championnat du circuit la semaine prochaine. Bien sûr, l’augmentation du total de points pour chacun des deux premiers événements éliminatoires garantit qu’il peut être le jeu de n’importe qui.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le championnat BMW 2020, y compris les chaînes de télévision, les options de streaming, les heures de départ, le sac à main, les cotes et plus:

PLUS: Regardez le championnat BMW en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Regardez le championnat BMW en direct

Le championnat BMW aura lieu du jeudi au dimanche et sera diffusé sur NBC et sur Golf Channel. Les stations répartiront les émissions en commençant par la diffusion le week-end. Samedi, Golf Channel diffusera le tournoi de midi à 15 h, suivi de 15 h à 18 h par NBC. Ces heures seront repoussées d’une heure le dimanche: de 13 h à 15 h HE et de 15 h à 19 h, respectivement.

Voici la répartition complète du programme télévisé du championnat BMW (toujours à l’Est):

Date

Temps

chaîne TV

Jeudi 27 août 15h-19h Golf Channel, fuboTV Vendredi 28 août 15h-19h Golf Channel, fuboTV Samedi 29 août midi-15h | 15 h à 18 h Golf Channel | NBC, fuboTV Dimanche 30 août de 13 h à 15 h | 15 h à 19 h Golf Channel | NBC, fuboTV

Les téléspectateurs peuvent diffuser l’action (sans avoir à attendre l’après-midi) via PGA Tour Live. Vous trouverez ci-dessous les heures de diffusion programmées (toutes les heures de l’Est):

Date

Temps

Couverture

Jeudi 20 août 10 h 10 à 19 h Groupes en vedette Vendredi 21 août 10 h 10 à 19 h Groupes en vedette Samedi 22 août 8 h 15 à 15 h Groupes en vedette Dimanche 23 août 9 h 20 am-15 pm Groupes en vedette

Une autre option est fuboTV, qui diffuse les sports en direct et propose un essai gratuit de sept jours.

Heures de départ du championnat BMW 2020

Toutes les heures de l’Est

Tour 1: jeudi 27 août

Trou 1

Temps

Appariements

12h30 Richy Werenski, Brendan Steele, Brian Harman 12h41 Cameron Smith, Adam Long, Kevin Streelman 12h52 Marc Leishman, Kevin Na, Ryan Palmer 13h03 Scottie Scheffler, Lanto Griffin, Sebastián Muñoz 1: 14 h Dylan Frittelli, Matthew Fitzpatrick, Russell Henley 13 h 25 Robby Shelton, Jim Herman, Paul Casey 13 h 36 Adam Scott, Gary Woodland, Nick Taylor 13 h 47 Tyler Duncan, Matthew Wolff, Mark Hubbard 13 h 58 Xander Schauffele, Rory McIlroy, Brendon Todd 14 h 09 Collin Morikawa, Harris English, Bryson DeChambeau 14 h 20 Jason Day, Michael Thompson, Talor Gooch 14 h 31 Max Homa, Charles Howell III, Louis Oosthuizen

Trou 10

Temps

Appariements

12h30 Alex Noren, Harry Higgs, Adam Hadwin 12h41 Tony Finau, Billy Horschel, Joaquin Niemann 12h52 Sungjae Im, Jon Rahm, Patrick Reed 13h03 Dustin Johnson, Justin Thomas, Daniel Berger 1: 14 h Carlos Ortiz, Tiger Woods, Bubba Watson 13 h 25 JT Poston, Jason Kokrak, Maverick McNealy 13 h 36 Joel Dahmen, Danny Lee, Tom Hoge 13 h 47 Byeong Hun An, Mackenzie Hughes, Patrick Cantlay 1 h 58 pm Kevin Kisner, Viktor Hovland, Cameron Champ 14 h 09 Tyrrell Hatton, Hideki Matsuyama, Abraham Ancer 14 h 20 Andrew Landry, Corey Conners, Matt Kuchar

2e tour: vendredi 28 août

Trou 1

Temps

Appariements

12h30 Joel Dahmen, Danny Lee, Tom Hoge 12h41 Byeong Hun An, Mackenzie Hughes, Patrick Cantlay 12h52 Kevin Kisner, Viktor Hovland, Cameron Champ 13h03 Tyrrell Hatton, Hideki Matsuyama, Abraham Ancer 1 : 14 h Andrew Landry, Corey Conners, Matt Kuchar 13 h 25 Alex Noren, Harry Higgs, Adam Hadwin 13 h 36 Tony Finau, Billy Horschel, Joaquin Niemann 13 h 47 Sungjae Im, Jon Rahm, Patrick Reed 1 h 58 pm Dustin Johnson, Justin Thomas, Daniel Berger 14 h 09 Carlos Ortiz, Tiger Woods, Bubba Watson 14 h 20 JT Poston, Jason Kokrak, Maverick McNealy

Trou 10

Temps

Appariements

12h30 Adam Scott, Gary Woodland, Nick Taylor 12h41 Tyler Duncan, Matthew Wolff, Mark Hubbard 12h52 Xander Schauffele, Rory McIlroy, Brendon Todd 13h03 Collin Morikawa, Harris English, Bryson DeChambeau 1: 14 h Jason Day, Michael Thompson, Talor Gooch 13 h 25 Max Homa, Charles Howell III, Louis Oosthuizen 13 h 36 Richy Werenski, Brendan Steele, Brian Harman 13 h 47 Cameron Smith, Adam Long, Kevin Streelman 13 h 58 pm Marc Leishman, Kevin Na, Ryan Palmer 14 h 09 Scottie Scheffler, Lanto Griffin, Sebastián Muñoz 14 h 20 Dylan Frittelli, Matthew Fitzpatrick, Russell Henley 14 h 31 Robby Shelton, Jim Herman, Paul Casey

Porte-monnaie BMW Championship

La bourse pour le championnat BMW de cette année est 9,25 millions de dollars, ce qui équivaut au total de l’année dernière. Cela dit, le gagnant de cette année remportera un plus grand prix: $1,71 million, une augmentation de 45 000 $ par rapport à l’an dernier, lorsque Justin Thomas a remporté 1,665 million de dollars.

Cotes du championnat BMW, choix pour 2020

Johnson a non seulement atteint le sommet du classement mondial du golf avec sa victoire de 30 sous la normale au Northern Trust, mais est également devenu le favori des paris pour remporter le championnat BMW cette semaine. Il entre avec la meilleure cote sur le terrain à +800, suivi de Jon Rahm +1000, Bryson DeChambeau et Justin Thomas (tous deux +1200). Les autres notables incluent Rory McIlroy (+1600), Jason Day et Tiger Woods (tous deux +2800).

Voici les 20 meilleures chances de gagner le championnat BMW 2020, par Sports Insider:

Dustin Johnson + 800Jon Rahm + 1000Bryson DeChambeau + 1200Justin Thomas + 1200Rory McIlroy + 1600Xander Schauffele + 1800Collin Morikawa + 2000Daniel Berger + 2000Webb Simpson + 2000Jason Day + 2800Patrick Cantlay + 2800Patrick Reed + 2800Tiger Woods + 2800Harris Kffiski + 3300Harris Kffski anglais + 2800Harris Kffski + 3300Harris Kffski + 2800 + 3300Tony Finau + 3300Tyrrell Hatton + 3300Viktor Hovland +3300

Où est le championnat BMW 2020?

Le championnat BMW 2020 aura lieu au Olympia Fields Country Club à Olympia Fields, Ill. Ce sera la première fois que le championnat BMW aura lieu sur ce parcours, bien qu’il ait accueilli deux fois l’US Open et le PGA Championship. C’est l’un des plus longs parcours par 70 du PGA Tour à plus de 7300 verges, il sera donc curieux de voir les golfeurs naviguer sur le parcours. Voici les détails du cours:

Par: 70Distance: 7,353 mètres

Anciens vainqueurs du championnat BMW

Thomas est le dernier golfeur à avoir remporté cet événement, passant 4 sous le dernier jour de compétition en 2019 pour terminer 25 sous la normale pour le tournoi et assurer une victoire à trois coups sur le deuxième Patrick Cantlay. Cela dit, Johnson a remporté l’événement à deux reprises au cours de la dernière décennie en 2010 et en 2016, ce qui en fait un favori pour gagner à nouveau en 2020 après son titre Northern Trust.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de chacun des gagnants depuis 2007 et de leurs parts respectives:

* Avant 2007 – le début des éliminatoires de la FedEx Cup – le championnat BMW était connu sous le nom de Western Open.

An

Gagnant

Part du gagnant

2019 Justin Thomas 1,665 million $ 2018 Keegan Bradley 1,620 million $ 2017 Marc Leishman 1,575 million $ 2016 Dustin Johnson 1,530 million $ 2015 Jason Day 1,485 million $ 2014 Billy Horschel 1,444 million $ 2013 Zach Johnson 1,444 million $ 2012 Rory McIlroy 1,444 million $ 2011 Justin Rose 1,444 million $ 2010 Dustin Johnson 1,35 million $ 2009 Tiger Woods 1,35 million de dollars 2008 Camilo Villegas 1,26 million de dollars 2007 * Tiger Woods 1,26 million de dollars