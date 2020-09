Le PGA Tour 2019-20 se résume à cela.

Il ne reste plus que 30 golfeurs qui ont une chance de remporter le championnat de la FedEx Cup avec une victoire au Tour Championship cette semaine. Ce qui a commencé comme un champ de 125 hommes a été réduit à 70 après le Northern Trust, puis à nouveau réduit à 30 après le championnat BMW.

Le chef de ces 30 élites est Dustin Johnson. Le golfeur n ° 1 au sommet du classement de la FedEx Cup a gagné sa place avec une victoire au Northern Trust et une deuxième place au championnat BMW (ce dernier est venu dans des éliminatoires passionnantes contre le golfeur de première place). Après Johnson, il y a Jon Rahm, dont le putt d’oiseau de 66 pieds dans les séries éliminatoires du championnat BMW dimanche lui a valu la deuxième victoire des séries éliminatoires de la FedEx Cup. Et à la troisième place, Justin Thomas, dont la grosse avance à la fin de la saison régulière le plaçait toujours en grande position pour se battre pour le championnat.

Maintenant, tout ce qu’il reste à faire pour eux – et pour le reste du peloton – est de remporter le championnat du Tour 2020.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le championnat de la PGA Tour 2020, y compris les chaînes de télévision, les options de streaming, les heures de départ, le sac à main, les cotes et plus encore:

PLUS: Regardez le PGA Tour Championship en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Regardez le PGA Tour Championship en direct

Le PGA Tour Championship aura lieu du vendredi au lundi et sera diffusé sur NBC et sur Golf Channel, ce dernier diffusant les deux premières manches. The Golf Channel et NBC diviseront la couverture du week-end.

Voici la répartition complète du programme télévisé du PGA Tour Championship (toujours à l’Est):

Date

Temps

Couverture

Vendredi 4 septembre 13h-18h Golf Channel, fuboTV Samedi 5 septembre 13h-18h Golf Channel, fuboTV Dimanche 6 septembre 13h-13h Golf Channel, fuboTV 15h-19h NBC, fuboTV Lundi, sept. 19 h 00-13 h 30 Golf Channel, fuboTV 13 h 30-18 h 00 NBC, fuboTV

Les téléspectateurs peuvent diffuser l’action (sans avoir à attendre l’après-midi) via PGA Tour Live. Vous trouverez ci-dessous les heures de diffusion prévues pour le premier tour (toutes les heures de l’Est):

Date

Temps

Couverture

Vendredi 4 septembre 10 h 30 à 18 h Groupes en vedette Samedi 5 septembre 11 h 30 à 18 h Groupes en vedette Dimanche 6 septembre 10 h 30 à 15 h Groupes en vedette 15 h à 19 h Trous en vedette lundi, 7 septembre 10 h 30-13 h 30 Groupes en vedette 13 h 30 à 18 h Trous en vedette

Une autre option est fuboTV, qui diffuse les sports en direct et propose un essai gratuit de sept jours.

Heures de départ du PGA Tour Championship 2020

Voici la liste complète des départs du Tour Championship pour la première manche de vendredi:

Tour 1: vendredi 3 septembre

12 h Cameron Champ, Billy Horschel 12 h 10 Viktor Hovland, Mackenzie Hughes 12 h 20 Marc Leishman, Cameron Smith 12 h 30 Ryan Palmer, Kevin Na 12 h 40 Kevin Kisner, Abraham Ancer 12 h 50 Tyrrell Hatton, Tony Finau 13 h Scottie Scheffler, Joaquin Niemann 13 h 10 Sebastian Munoz, Lanto Griffin 13 h 20 Patrick Reed, Xander Schauffele 13 h 30 Brendon Todd, Rory McIlroy 13 h 40 Sungjae Im, Hideki Matsuyama 13 h 50 Harris Anglais, Bryson DeChambeau 14 h Collin Morikawa, Daniel Berger 14 h 10 Justin Thomas, Webb Simpson 14 h 20 Dustin Johnson, Jon Rahm

Porte-monnaie PGA Tour Championship

La bourse pour le championnat du PGA Tour de cette année est 60 millions de dollars – le même que l’an dernier, en supposant que vous n’incluiez pas les Wyndham Rewards, une bourse de 10 millions de dollars distribuée aux 10 meilleurs golfeurs à la fin de la saison régulière. La part du gagnant de cette année sera 15 millions de dollars, égal au total de l’année dernière remporté par Rory McIlroy.

Classement du PGA Tour Championship

Les points sont hors de la fenêtre de victoire lors de l’événement final du PGA Tour, mais ils ont leur mot à dire sur la façon dont cela se déroule. Parce que Johnson entre dans le Championnat du Tour 2020 avec le plus de points, il commence l’épreuve à partir de 10 sous la normale. Rahm, avec le deuxième plus grand nombre de points, commence à 8 sous; Thomas à 7 ans, Webb Simpson à 6 ans et Collin Morikawa à 5 ans. Les golfeurs de la sixième à la dixième place entrent à 4 sous; golfeurs de 11 à 15 à 3 sous; 16-20 à 2 sous, 21-25 à 1 sous et 25-30 pair.

Il va donc de soi que les golfeurs en tête du classement ont un avantage significatif pour remporter le championnat du circuit que, par exemple, Billy Horschel, qui entre en tant que golfeur classé 30e au classement de la FedEx Cup.

Vous trouverez ci-dessous le classement complet avant le championnat du circuit et l’avantage de course de chaque golfeur:

Position

Golfeur

Avantage de l’AVC

1 Dustin Johnson -10 2 Jon Rahm -8 3 Justin Thomas -7 4 Webb Simpson -6 5 Collin Morikawa -5 6 Daniel Berger -4 7 Harris Anglais -4 8 Bryson DeChambeau -4 9 Sungjae Im -4 10 Hideki Matsuyama -4 11 Brendon Todd -3 12 Rory McIlroy -3 13 Patrick Reed -3 14 Xander Schauffele -3 15 Sebastian Munoz -3 16 Lanto Griffin -2 17 Scottie Scheffler -2 18 Joaquin Niemann -2 19 Tyrrell Hatton -2 20 Tony Finau -2 21 Kevin Kisner -1 22 Abraham Ancer -1 23 Ryan Palmer -1 24 Kevin Na -1 25 Marc Leishman -1 26 Cameron Smith E 27 Viktor Hovland E 28 Mackenzie Hughes E 29 Cameron Champ E 30 Billy Horschel E

Cotes du PGA Tour Championship, choix pour 2020

Johnson est resté en tête du classement de la FedEx Cup avec une autre performance fantastique au championnat BMW, même s’il n’a pas été en mesure d’assurer sa deuxième victoire en séries éliminatoires. Cela fait également de lui le favori incontestable pour remporter le championnat du Tour 2020 à +185 cotes; Rahm fait le suivi à +260, tandis que Thomas entre à +600. Parmi les autres golfeurs notables figurent le champion en titre McIlroy, qui arrive à égalité pour la septième meilleure cote à +2500 avec Xander Schauffele.

Vous trouverez ci-dessous les chances de gagner pour chaque golfeur du PGA Tour Championship 2020, par Sports Insider:

Dustin Johnson + 185Jon Rahm + 260Justin Thomas + 600Webb Simpson + 1100Collin Morikawa + 2200Bryson DeChambeau + 2500Rory McIlroy + 2500Xander Schauffele + 2500Daniel Berger + 2800Hideki Matsuyama + 3300Harris English + 5000Tony Finau + 5000Patrick Reedton + 6600Brellis 8000Tony Finau + 5000Patrick Reedton + 6600Tony Finau + 5000Patrick Reedton 8000 + 10000Sebastian Munoz + 12500Billy Horschel + 15000Joaquin Niemann + 15000Kevin Kisner + 15000Viktor Hovland + 15000Abraham Ancer + 20000Lanto Griffin + 20000Ryan Palmer + 20000Cameron Champ + 25000Cameron Smith + 25000Kevin Na + 30000Mackenzie Hughesman + 30000Mackenzie Hughes

Où est le championnat du PGA Tour 2020?

Le championnat PGA Tour 2020 aura lieu au East Lake Golf Club d’Atlanta, le même site qui l’a accueilli depuis 2004. C’est l’un des plus longs parcours par 70 du PGA Tour avec plus de 7300 verges, donc il sera soyez curieux de voir les golfeurs naviguer sur le parcours. Voici les détails du cours:

Par: 70Distance: 7,280 mètresFairways / Rough: Zoysiagrass, BermudagrassLégumes verts: Bermudagrass (MiniVerde Ultra Dwarf)

Anciens vainqueurs du PGA Tour Championship

McIroy est non seulement le champion en titre de cet événement, mais aussi le seul golfeur en plus de Tiger Woods à remporter le championnat du circuit depuis qu’il est devenu le dernier éliminatoire du PGA Tour de la saison en 2007. McIlroy a gagné en 2019 et 16, tandis que Woods a gagné en 2007 et ’18. Les deux golfeurs ont également remporté les séries éliminatoires de la FedEx Cup au cours de ces saisons respectives, bien que le PGA Tour en 2019 ait fait en sorte que le vainqueur du Tour Championship remporte automatiquement les éliminatoires.

Voici un aperçu de chacun des gagnants depuis 2007 et de leurs parts respectives:

An

Gagnant

Part du gagnant

2019 Rory McIlroy 1,62 million de dollars 2018 Tiger Woods 1,575 million de dollars 2017 Xander Schauffele 1,53 million de dollars 2016 Rory McIlroy 1,485 million de dollars 2015 Jordan Spieth 1,485 millions de dollars 2014 Billy Horschel 1,44 million de dollars 2013 Henrik Stenson 1,44 million de dollars 2012 Brandt Snedeker 1,44 million de dollars 2011 Bill Haas 1,44 million de dollars 2010 Jim Furyk 2009 Phil Mickelson 1,35 million de dollars 2008 Camilo Villegas 1,26 million de dollars 2007 Tiger Woods 1,26 million de dollars