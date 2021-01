Thomas Heurtel et le Barcelone Ils sont parvenus à un accord pour la résiliation du contrat de la base française, qui a voulu dire au revoir au club et aux supporters via les réseaux sociaux. Bien entendu, le Français a profité du message pour laisser un message à l’entité ou à l’un de ses managers pour le traitement reçu ces dernières semaines après avoir connu sa volonté de signer pour le Real Madrid.

«Je voulais remercier les personnes qui m’ont soutenu dans les bons et les mauvais moments, en mettant le fanatisme de côté, et en montrant que pour avoir des valeurs, il faut être objectif et juste, ne pas juger et condamner quelqu’un sans même connaître les deux versions du l’histoire! Merci », a déclaré l’ancien joueur du Barça sur son profil Twitter officiel.

Les derniers jours de Heurtel dans le Barcelone Ils ont été une véritable épreuve, il a été relégué dans la filiale parce que Jasikevicius ne l’avait même pas eu à s’entraîner. De l’entité catalane, ils ont essayé de le faire rejoindre une équipe en dehors de la Ligue Endesa, et il y avait des spéculations sur la possibilité qu’il rejoigne les rangs de Fenerbahce, l’équipe dont est issu son remplaçant, Leo Westermann, mais son souhait était d’aller au Real. Madrid.

Il Barcelone il a découvert qu’il négociait avec le club blanc et ils l’ont laissé coincé en Turquie. La possibilité qu’il atterrisse chez l’éternel rival n’était pas du tout appréciée au sein de l’entité du Barça et, après la défaite contre Anadolu .S, Heurtel est resté sur terre. La base française a dû trouver une vie pour retourner à Barcelone, et à partir de là, tout était en difficulté.

Il Barça Il n’a pas trouvé de place loin de l’Espagne pendant la période d’ouverture du marché de l’Euroligue, et ils l’ont relégué dans la filiale. Enfin, les deux parties sont parvenues à un accord pour mettre fin à leur relation de travail, même si elles ne peuvent toujours pas signer pour lui. Real Madrid cette saison. La clause de libération inclut un point auquel le joueur ne peut se rendre dans aucune équipe de la Ligue Endesa pour le reste de la saison, donc son arrivée dans l’équipe de Pablo Laso est jusqu’à l’année prochaine.