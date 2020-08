Les joueurs de la LNH ont fermé la ligue jeudi et vendredi alors que les boycotts ont envahi le monde du sport après la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin.

Jouant un rôle clé dans l’action de la LNH, les membres de la Hockey Diversity Alliance, qui jeudi après-midi “ont officiellement demandé au commissaire [sic] Bettman et la LNH suspendent tous les matchs éliminatoires aujourd’hui pour permettre aux joueurs et aux partisans de réfléchir à ce qui s’est passé et d’envoyer un message selon lequel les droits de la personne doivent avoir priorité sur le sport. “

Créée en juin dernier par des joueurs actuels et anciens de la LNH qui sont BIPOC, la HDA a été créée pour éradiquer le racisme systémique et l’intolérance au hockey. Le 14 juillet, l’alliance a envoyé à la LNH un engagement à signer et une liste d’éléments pouvant donner lieu à une action.

La LNH n’a pas encore signé l’engagement. Samedi, la HDA a publié un plan en huit points soulignant ce qu’elle demandait à la ligue, notamment:

La LNH et ses équipes travailleraient pour augmenter l’emploi de cadres noirs, de personnel lié au hockey noir et de personnel noir non lié au hockey. S’assurer qu’au moins 10% des dépenses d’approvisionnement de la ligue proviennent de fournisseurs noirs avant le début de la saison suivante. .La HDA sélectionne 50 pour cent des membres du Comité exécutif d’inclusion (ou tout successeur de celui-ci) Éducation obligatoire contre le racisme et les préjugés inconscients pour tous les employés avant le début de la saison 2020-2021. politiques de tolérance et sanctions. Soutien à la tolérance zéro de toute organisation qui “s’est engagée, a promu ou n’a pas répondu de manière appropriée à un comportement raciste dans son organisation de quelque nature que ce soit.” Transparence concernant ces actions avec la HDA. «Soutenir les initiatives de justice sociale», élaborer des programmes de développement du hockey de base du BIPOC et créer de la formation pour toutes les ligues de hockey mineur en Amérique du Nord.

