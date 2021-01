Les deux équipes devront se mettre d’accord sur une nouvelle date à laquelle elles ne pourront pas retarder, puisqu’elle doit se tenir avant le début de la deuxième phase, prévue le 6 février prochain.

Dans un premier temps, la Fédération espagnole de patinage a proposé que cette réunion, ainsi que plusieurs autres d’autres clubs qui sont également reportés, se joue le 31 janvier. Mais Telecable Gijón n’est pas d’accord avec cette date puisque sa mise en quarantaine ne prendrait fin que quelques jours avant et n’a pas pu se préparer pour la rencontre.

Une autre option, et peut-être celle qui est retenue, est de retarder le début de la deuxième phase d’une semaine car le 13 février est une date qui est libre car elle était réservée aux compétitions européennes qui ont été suspendues. De cette façon, les matchs en attente pourraient être joués le 6 février et la deuxième phase de la Ligue débute une semaine plus tard. Bien que Telecable Gijón et Manlleu soient tous deux classés pour la lutte pour le titre, le résultat du match reporté est important car il est valable pour la deuxième phase, car chaque équipe ne mesurera que les quatre classés de l’autre groupe dans une ligue. double tour.

Telecable Gijón est venu à cette rencontre dans un grand moment de forme et après cinq victoires consécutives. Cependant, Manlleu est l’un des principaux favoris pour le titre et a l’avantage en sa faveur d’avoir gagné à Mata Jove. En fait, c’est la seule équipe qui totalise tous ses matches par victoires.

Obtenir une victoire à Manlleu serait un grand pas en avant pour Telecable Gijón. En l’absence de contestation de ce match, l’équipe de Gijon a perdu le seul match qu’elle a disputé avec Manlleu, elle a un match nul et une défaite avec Cerdanyola et des victoires contre Gérone et Las Rozas, équipes qui jouent le quatrième et dernier place du groupe qui se battra pour le titre. Ajouter une victoire de plus améliorerait les chances de Telecable de se battre pour le titre.

Dans l’autre groupe, les Palau i Plegamans, Voltregá et Bigues i Riells sont classés pour se battre pour le titre, tandis que San Cugat et Vila Sana jouent pour la quatrième place le dernier jour avec plus d’options pour ce dernier, qui a un long match. plus abordable que le San Cugat, qui fait face au leader.

La Coupe d’Europe, avec un nouveau format

La Coupe d’Europe des clubs est de retour. Demain, jeudi, une réunion télématique se tiendra pour finaliser tous les détails. Récemment, la Confédération européenne a approché les clubs enregistrés pour connaître leur intention de jouer cette compétition, même si elle était dans un format différent. Seuls huit, les trois Portugais (Benfica, Stuart et Caco) et les cinq Espagnols (Palau i Plegamans, Voltregá, Cerdanyola, Manlleu et Telecable Gijón), ont répondu par l’affirmative. Français, Allemands et Italiens ont préféré ne pas jouer. Au vu du nombre d’équipes et de la situation sanitaire, tout indique que le format choisi sera similaire à celui de la Queen’s Cup. C’est un lieu unique dans lequel se joueront les quarts de finale, les demi-finales et la finale, le tout en un seul week-end. S’il est confirmé que le concours se déroulera selon cette formule, Telecable consultera le conseil municipal sur la possibilité de soumettre sa candidature pour être ce lieu. Comme argument de poids, il mettra sur la table que ce serait l’acte central du 25e anniversaire de la fondation du club qui n’a pas pu se tenir en 2020 en raison de la pandémie.