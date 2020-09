CHICAGO (AP) Willson Contreras a réussi quatre coups sûrs pour égaler un sommet en carrière, la recrue Nico Hoerner a ajouté trois points produits et les Cubs de Chicago ont surmonté un déficit de trois points pour battre Sonny Gray et les Reds de Cincinnati 8-5 jeudi lors d’une longue nuit humide. à Wrigley Field.

Ian Happ a conduit en deux points et Hoerner, Kris Bryant, Anthony Rizzo et Cameron Maybin ont chacun réussi deux coups sûrs alors que les Cubs ont éclaté d’un funk offensif et renforcé leur emprise sur la première place dans le NL Central. Maybin et Contreras ont chacun conduit dans une course et ont marqué deux fois dans un match qui a commencé avec 75 minutes de retard à cause de la pluie et s’est terminé après 4 heures et 7 minutes, à 1 heure du matin.

«J’avais l’impression que nous ne sommes pas revenus depuis un moment, a dit le gérant des Cubs David Ross. C’était agréable de voir les gars continuer à avoir de très bons au bâton contre un très bon lanceur sur le monticule. Les bons at-bats, le contact, ont vraiment fait beaucoup de chemin. ”

Contreras et Hoerner, un jeune homme d’utilité, ont eu les apparitions les plus opportunes dans celui-ci.

Les Cubs sont entrés avec juste une moyenne au bâton de .207 à domicile, la pire des majors. Contreras est l’un des rares frappeurs de Chicago à ne pas avoir lutté ces derniers temps.

«Il regarde juste à l’heure à chaque swing, a dit Ross. «Tout simplement vraiment bon au bâton pour Willson et une excellente soirée pour lui.

Six releveurs combinés pour 5 1/3 manches de balle à six coups et n’ont accordé qu’un seul point mérité pour les Cubs après qu’Adbert Alzolay ait autorisé trois points sur trois coups sûrs en 3 2/3 manches à son troisième départ cette saison. Kyle Ryan (1-0) a terminé le quatrième et a obtenu le premier retrait au cinquième pour remporter la victoire. Jeremy Jeffress a lancé le neuvième pour son septième arrêt.

«Comme Adbert n’allait pas très loin, nous avons obtenu de très bonnes manches de l’enclos des releveurs, a dit Ross.

Nick Castellanos a triplé pour conduire dans une course contre son ancienne équipe, mais les Reds ont perdu pour la troisième fois en quatre matchs. Brian Goodwin, Jesse Winker, Shogo Akiyama et Tyler Stephenson avaient chacun un RBI.

Les Cubs ont rebondi avec 13 coups sûrs pour remporter le match en caoutchouc de la série de trois matchs après que les Reds les aient retenus à seulement trois dans une victoire de 3-0 mercredi

Hoerner a frappé en deux points avec un doublé pour commencer le score dans un quatrième à cinq points qui a chassé Gray (5-3). Le joueur de champ intérieur de 23 ans a ensuite couru à la maison à partir de la deuxième place avec le feu vert sur le simple de Happ que le joueur de deuxième but Mike Moustakas a ganté dans le champ droit peu profond.

Moustakas a tenté de faire un lancer depuis le sol, mais Hoerner l’a battu après avoir compté sur l’entraîneur de troisième base Will Venable pour le faire signe à la maison.

«Je n’ai pas du tout regardé le ballon, a dit Hoerner. “ Je suivais juste son signal. ”

Le rallye a égalé le record de Chicago pour les points en une manche cette saison.

«C’était la manche du match, a dit Gray. “ C’est celui qui nous a un peu renversé. ”

Gray s’est battu alors que son nombre de lancers grimpait rapidement lors de sa deuxième défaite consécutive. Le droitier vétéran a été accusé de cinq points sur six coups sûrs et trois marches.

«Je ne vais pas m’asseoir ici et vous dire que je me sentais bien, mais je me sentais bien, a dit Gray.

Gray a réalisé sa pire sortie cette saison et la plus courte de sa carrière le 1er septembre quand il a accordé six points dans la première manche à St. Louis et n’a obtenu que deux retraits. Son tour dans la rotation de jeudi avait été repoussé de dimanche.

DÉPLACEMENTS CUBS

Les Cubs ont choisi RHP Colin Rea sur le site alternatif de l’équipe à South Bend, Indiana, pour faire de la place pour Alzolay. . OF Steven Souza Jr., désigné pour une affectation le 5 septembre, a autorisé les renonciations et a obtenu sa libération. . La ligue mineure INF Pedro Martinez a été échangé à Tampa Bay en tant que joueur à nommer dans l’accord du 30 août pour INF / OF Jose Martinez.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Reds: Moustakas a commencé à la deuxième place, mais est parti dans la sixième avec un pied gauche meurtri après avoir été frappé à la balle dans la quatrième … DH Winker est parti dans la septième avec une tension dans le dos. . OF Nick Senzel pourrait revenir dans quelques jours, a déclaré le manager David Bell. Senzel a été placé sur la liste des blessés le 19 août pour une raison non précisée. . Le LHP Wade Miley (entorse de l’épaule gauche) a eu une douleur supplémentaire jeudi après une séance parallèle mercredi et «a pris du recul», a déclaré Bell.

Cubs: Bryant était de retour dans l’alignement au troisième but après avoir été retenu mercredi. Il a été touché par une balle au coude gauche mardi.

SUIVANT

Reds: RHP Luis Castillo (1-5, 3.95 ERA) prend le monticule dans le premier match d’une série de trois matchs vendredi à Saint-Louis. Les Cardinals contreent avec Adam Wainwright (4-0, 2,68).

Cubs: Le LHP Jon Lester (2-2, 5,80) débute le match d’ouverture d’un set de trois matchs à Milwaukee vendredi contre Brandon Woodruff (2-3, 3,91). Lester a été malmené lors de ses deux derniers départs, accordant 10 points en 8 2/3 manches.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports