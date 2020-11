La morsure de Tyson à l’oreille de Holyfield. EPA

L’ancien américain Evander Holyfield est sorti pour dire que aimerait affronter son compatriote Mike Tyson pour la troisième fois, bien qu’il ait également annoncé le montant économique qu’il demanderait pour l’éventuel combat.

Tyson, 54 ans, affrontera Roy Jones Jr. dans un combat d’exposition à la carte demain, samedi, alors Holyfield ne voulait pas manquer l’occasion de se présenter comme le prochain prétendant au surnommé “Iron Mike”, qui va recevoir 10 millions de dollars, pour trois de son rival .

Holyfield et Tyson avaient deux combats tristement célèbres dans les années 90. Holyfield a remporté le premier par TKO au 11e tour, et le second a été crédité après que Tyson ait été disqualifié pour avoir mordu et arraché un morceau de l’oreille de Holyfield.

“Je n’irais pas sur le ring pour moins de 25 millions de dollars,” Holyfield a commenté le “I Am Athlete Podcast” sur les discussions pour un troisième combat avec Tyson.

En mettant l’ego en premier, Holyfield a dit que il devrait être de la responsabilité de Tyson de communiquer avec lui si vous voulez un troisième combat.

“S’ils m’appelaient pour me battre dans deux jours, je serais là se battre dans deux jours », a déclaré Holyfield à l’animateur Brandon Marshall.

le conversations sur un troisième combat entre les deux, ils se produisent depuis plus d’une décennie, sans jamais pouvoir réaliser quoi que ce soit.

Il y a eu des discussions plus tôt cette année sur la possibilité des deux combats, mais peut-être le montant d’argent demandé par Holyfield aurait pu gêner.

Holyfield s’est battu pour la dernière fois en 2011. Le joueur de 58 ans a une fiche de 44-10-2 dans sa carrière. Sept des défaites ont eu lieu après ses 35 ans.