Marc Márquez il continue de se remettre de la fracture de l’humérus survenue dans les derniers tours du GP d’Espagne 2020. MotoGP doit revenir le 19 février à Sepang, pour effectuer les premiers tests de pré-saison et la grande inconnue reste, comme en 2020, la présence du huit fois champion du monde. Depuis Fronde Ils assurent qu’ils travaillent pour donner la meilleure moto possible à leur pilote vedette, et ainsi pouvoir récupérer la Triple Couronne après l’échec de l’année dernière.

Fronde a organisé une conférence de presse au Japon dans laquelle sont apparus Tetsuhiro Hikita et Takehiro Koyasu, directeur du développement de l’équipe japonaise, dans laquelle ils ont analysé, entre autres, l’état physique de Marquez. «Pour le moment, tout est en discussion. Nous surveillons de près son état et travaillons dur pour qu’il ait le meilleur vélo possible pour les premiers tests de la pré-saison en Sepang. Nous devons faire tout notre possible pour l’aider », a déclaré Hikita.

Pendant ce temps, le coureur espagnol continue de travailler pour se préparer pour les tests malais, qui auront lieu dans un peu plus d’un mois. L’objectif de Marc Il a toujours été de revenir le plus tôt possible, il aurait aimé se présenter à nouveau en 2020, mais après avoir subi une intervention chirurgicale pour la troisième fois le 3 décembre à l’hôpital international Ruber de Madrid, il a décidé de se détendre, sans se précipiter et en suivant les horaires fixés pour la récupération.

Celui de Cervera et son équipe ne voulaient prendre aucun risque, sa santé et sa carrière étaient en jeu et ils ont décidé de se détendre et de ne pas fixer de date de retour précise pour pouvoir être au début de 2021. Marc Márquez veut monter sur le RC213V dans les deux jours qui se dérouleront à Sepang, afin d’accéder au premier grand prix de la saison, au Qatar (28 février), dans les meilleures conditions possibles après presque un an sans compétition. Tout dépendra de la façon dont elle évoluera de l’infection précédente à la blessure qui l’a obligée à être soumise à un traitement antibiotique spécifique. S’il n’a pas l’effet escompté, votre retour sur les pistes sera retardé.

Depuis Fronde Ils sont confiants de pouvoir compter sur leur pilote vedette pour le début de cette saison après une année qui a été un vrai désastre, comme Koyasu l’a décrit: «2020 a été un vrai désastre. La raison principale était que nous avons eu du mal à faire fonctionner le nouveau pneu Michelin dès les premiers tests hivernaux, mais avec la situation issue de la pandémie de coronavirus, il était impossible de mener à bien notre programme de tests. De plus, nous nous sommes retrouvés sans pilote capable d’obtenir les meilleures performances de notre moto, ce qui a déterminé le résultat de cette année.